財困 金山恐現大規模關校潮 家長憂

舊金山聯合學區部分學校面臨關校， 家長超擔心。（取自SFUSD官網）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，舊金山可能出現的大規模學校關閉。由於舊金山聯合學區 （San Francisco Unified School District）正在努力應對嚴重的財政危機，該學區表示計畫關閉、搬遷和合併一些學校，以幫助彌補估計高達數億美元的赤字。

目前尚不清楚將關閉哪些學校，但減少學校和校區似乎沒有商量的餘地，這讓家庭陷入了不確定之中。他們中的一些人正在瘋狂地尋找有關子女安置的信息，或計畫與學區抗爭，而另一些人則選擇完全離開舊金山公立學校。該學區的一些批評者擔心，如果更多的家庭離開，入學人數的減少只會導致學校的規模進一步擴大。

預計學區將於9月公布一份可能關閉或合併的學校名單，名單將基於以下幾個因素：卓越性、資源的有效利用和公平性。具體來說，學區官員將考察學業成績、入學率、校舍條件、教師流失率和其他因素。

學區計畫在幾個月的時間裡收集社區反饋意見，預計這一過程將充滿爭議。校董事會計畫在今年底進行投票並做出決定。這些被選中的學校將從2025年秋季開始關閉。

一些家長還擔心他們認為至關重要的項目會被削減。學區正在考慮合併一些語言項目，以節省開支，這可能會導致尋求華語、西班牙語、韓語或其他語言雙語沉浸式教育的家庭的選擇減少。

有數百名家長和活動家積極組織起來，要求保留和擴大華語語言項目，而不是將其合併。在數百名簽名的家長中，有舊金山民主黨現任主席湯曉慧（Nancy Tung）。她在聲明中說，這些語言課程，尤其是像華語沉浸式課程，應讓家庭選擇留在舊金山校區而不是去私立學校。

儘管一些家長仍堅持反對關閉學校，但也有一些家長決定放棄，索性去其他學區。過去十年間，該學區流失了約4000名學生，預計2032年前還將流失4600名學生。

也有家長稱目前的混亂局面源於領導層的 「決策失誤」，學區總監韋恩（Matt Wayne）缺乏監督；這是為把更多的低收入 家庭推向城市的邊緣，這樣他們就會搬走。

韋恩說，學區將這一過程稱為 「資源調整」（resource alignment），是必要的，因為現狀並不奏效。他說這個過程很艱難，但將帶領舊金山建立一個世界級的、蓬勃發展的、以公平為中心的學校系統。