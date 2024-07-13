電腦鋰電池過熱冒煙 飛機旅客緊急逃生

電視台直升機在機場上空拍到的景象。 (灣區NBC電視截圖)

舊金山 國際機場SFO於12日(周五)中午，又發生飛航乘客必須緊急逃生的事件，這次是一名乘客攜帶的膝上型電腦(laptop)鋰電池過熱引發的。事件中有三人受傷，一人必須送醫治療。

美國航空(American Airlines)的2045航班，原定太平洋時間中午12時17分從舊金山機場起飛，並於東部時間當天晚上8時58分抵達佛州 邁阿密國際機場。乘客登機完畢後，飛機離開登機口滑行準備起飛，這時機艙裡開始煙霧瀰漫。機長通知塔台後，放出緊急逃生滑梯(emergency slides)。舊金山消防局隨即派遣救火車和救護車前往處理。

有三名乘客在逃生時受傷，其中一人傷勢稍重，被消防員送上救護車前往醫院診治。其他乘客被送回機場航廈，美國航空另外安排一架飛機，在下午5時起飛，預計在東部時間13日(周六)凌晨1時54分抵達邁阿密。

美國航空的發言人指出，煙霧是從一名旅客的行李箱中冒出的，行李箱中有一部膝上型電腦。事件發生後灣區 ABC與NBC電視台的直升機前往機場上空，拍到消防員把一具膝上型電腦放進一盆水中。舊金山消防局SFFD的人員隨後回答電視台記者的詢問，指出如果民眾發現手機、電腦、電動自行車等的鋰離子電池(lithium-ion battery)過熱冒煙起火的時候，妥當的處理方式是把那具電子電動器材放進水中。