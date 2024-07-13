屋崙市長盛桃質疑FBI突襲時機 造成罷免影響

屋崙市長盛桃批評FBI突襲搜查時機，將對11月罷免投票造成影響。(圖截取自電視畫面)

屋崙 市長盛桃(Sheng Thao)12日反擊聯邦當局，透過她的律師發表聲明，質疑聯邦調查局突擊她住家的時間，並表示司法部 過分地影響罷免 選舉程序。

舊金山紀事報報導，代表盛桃的律師蔡杰夫(Jeff Tsai，譯音)表示，有信心「市長現在不是，將來也不會成為政府正在進行任何調查的目標」，她不曾做過任何非法行為。

蔡杰夫聲明指出，司法部在沒有任何公開解釋或理由的情況下，採取戲劇性的一步，就在重大罷免選舉前幾個月發生，毫無疑問將影響選舉，並且不公平地影響選民今年11月的決定。

聲明表示，司法部聯邦起訴內部原則特別警告，檢察官不能進行調查或選擇調查步驟時機、以影響選舉或以其他方式影響候選人或競選活動，然而，當局突襲搜查行動，已導致成為11月選舉不適當的中心點。

聯邦調查局突襲盛桃與伴侶瓊斯(Andre Jones)所居住的房屋，此舉震撼屋崙政治機構，導致屋崙市公務變得複雜，並製造市政廳周圍環境的不安感受。盛桃表示沮喪，不知道為何房子被搜查，她是無辜的，同時詢問特工必須獲得搜查令的原因。

市長尚未被指控犯下任何罪行，調查人員對此案基本上保持緘默。

這次突襲搜查是在屋崙市罷免選舉獲得通過的兩天後進行，為一系列協調突襲行動的一部分，其中包括Duong家族經營屋崙路邊回收廢棄物解決方案公司「加州廢棄物解決方案」(California Waste Solutions)的相關地點。盛桃目前面臨11月連任挑戰，屆時，罷免選舉也將出現在選票上。

儘管聯邦調查局與美國檢察官辦公室幾乎沒有透露此案消息，但屋崙市檢察官回答紀事報提問時，公開一份向市府工作人員發送的傳票與相關文件。內容顯示，調查人員正在尋找有關「加州廢棄物解決方案」與一家涉及Duong家族貨櫃屋建造商「Evolutionary Homes」，以及市府職務任命，並且尋找有關有關瓊斯的所有市通訊紀錄，以及盛桃每日紀錄。