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熱浪連襲加州 官員：3要訣保平安

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
入夏以來熱浪不斷，加州緊急狀況應對官員提醒民眾，採取適度應對行動，以安全度夏。(取自Pexels)
入夏以來熱浪不斷，加州緊急狀況應對官員提醒民眾，採取適度應對行動，以安全度夏。(取自Pexels)

入夏以來熱浪不斷，野火、酷熱、停電和水災都讓加州人焦頭爛額。如何才能安全度夏？少數族裔媒體EMS近日邀請加州災害應對項目Listos California、加州緊急狀況應對官員及一線社會服務人員，共同討論目前對極端天氣的預測，以及加州人如何才能安全度夏。

國家海洋和大氣管理局的氣象專家勞倫斯(David Lawrence)表示，現在仍處在一系列熱浪的初始階段。加州腹地大部會在下午時段經歷華氏100到115度的高溫，夜間溫度大約會降至70、80度。熱浪持續的長度和過夜溫度居高不下讓他擔心對人體健康的影響。

勞倫斯說：「目前還沒有強烈的信號顯示今夏的三個月會持續高溫。我們更有可能會看到的是熱浪來來去去，起伏反覆。」

加州助理健康官及加州公共衛生部人口健康主任阮麗塔(Rita Nguyen)博士則擔憂，人們低估了熱浪的危險性，她認為：「遊民、戶外工作者、無空調室內工作者、長者、孕婦、嬰兒和孩童、身障者以及低收入者，都是熱浪所釀疾病的高風險人群。」

阮麗塔還強調：「任何人都可能中暑導致生命危險，如果人體不適應的話，並不需要達到絕對高溫就會致病。例如在康曲柯士達縣，今天比昨天氣溫高了華氏10度。如果氣溫陡然變化，夜間不會變得涼爽，這些都增加了熱射病，心機梗塞和中風的風險。」

好消息是很多高溫疾病都是可以預防的。預警信號有大量出汗，肌肉痙攣，虛脫，頭痛，噁心，嘔吐，面色蒼白，疲憊，易怒和眩暈。如果病人意識不清，暈厥或是嘔吐，請馬上就醫。

阮麗塔說：「我們的三要訣就是：充分補水、保持涼爽和關注資訊。沒有感覺到口渴之前就要喝水。遠離高糖、酒精或咖啡因飲品，這些會加速脫水。如果有健康警訊的話要注意保持涼爽，挪到有空調的地方活動。沒有空調的話就去附近的納涼中心，商場或是圖書館。沖涼，穿著涼爽和用防曬霜也很重要。」

加州職業安全和健康局高級安全工程師葛勞里(Charlene Gloriani)指出，戶外工作的雇員有接受高溫疾病防範培訓的權利；在新工作的前兩周需要被觀察是否可以適應高溫；有免費獲得飲用水的權利；氣溫華氏80度以上時有獲得安全遮蔽的權利；氣溫95度以上時要被監控是否出現高溫疾病，且每兩小時要有降溫休息時間。

2024年6月20日，加州職業安全和健康局還通過了室內工作場所高溫疾病防範條列，目前正在30天的重審期內。如果獲得通過，室內溫度如果超過華氏82度就要採取措施，如果超過87度，雇主就必須實施降溫。

加州 高溫 熱浪

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