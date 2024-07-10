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住房審批簡化 金山啟動首批項目

記者李怡╱舊金山報導
位於米慎區14街的Duboce Triangle項目，預計會成為簡化流程下的第一批住房項目。（RG Architecture供圖）
位於米慎區14街的Duboce Triangle項目，預計會成為簡化流程下的第一批住房項目。（RG Architecture供圖）

舊金山為了實現到2031年必須建造8萬2000套新住房州規定目標，多次提出簡化住房建設審批的立法。今年到目前的新建住房數量不到900單元。加州議員威善高(Scott Wiener)日前重申了SB 423法案，以簡化住房審批流程。位於米慎區14街的Duboce Triangle，將成為簡化流程下的第一批住房項目。

開發商代表向市政府提交了一份意向書，擬利用SB 423 號法案建造一棟23層公寓大樓，預計建造200 個住宅單元。這也是舊金山市首個SB 423 號法案受益的項目。例如可以繞過市議會的自由裁量聽證會和免除環境審查，只要拿到建設許可證便可動工，相較之前要等兩年之久，現在只要三至六個月的時間。

威善高表示，舊金山規畫局和州政府一直致力於不斷探索，減少住房建設審批的繁文縟節和簡化流程方法。因舊金山是加州住房審批時間最長的城市，且未能實現加州規定的住房建設目標，因此也是第一個受到 SB 423 法案約束的城市。

SB 423法案由威善高起草，於2017年簽署成為法律，並於2018年1月1日生效。此法案通過免除「酌情審查」和「加州環境品質法」(CEQA) ，確保申請建築許可證者，可在三到六個月內收到建築許可證（具體取決於項目規模）。此法案目的是為了簡化開發商的建屋流程。

舊金山市議長佩斯金(Aaron Peskin) 與陳詩敏反對SB 423法案，希望對州府的這一項立法提起訴訟，並稱此項立法是一項不公平、歧視性的法案。此舉掀起了舊金山市府如何應對住房緊張問題的風波。

對此反對聲浪，威善高表示：「反對聲浪暴露了舊金山在住房問題上的頑固態度，希望立法者可以花更多時間解決問題，而不是繼續製造更多障礙。」

舊金山住房規畫部估計，2023年只有1800多戶新住房獲批建設，是近年來住宅建設最糟糕的年分之一，尤其是因為高利率和建築成本以及整體低迷的住房市場。

佩斯金和陳詩敏也引用了舊金山市預算分析師的報告指出，目前舊金山現有6萬戶空屋。

舊金山 加州 預算

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