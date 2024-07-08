死亡谷高溫飆破128℉ 加州車友過度曝曬身亡

加州死亡谷國家公園7日高溫飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡。死亡谷附近「極端高溫」警告路標。(美聯社)

美國加州 死亡谷國家公園（Death Valley）7日高溫 飆破華氏128度，一名機車騎士不堪過度曝曬身亡，另外兩名同行車友也因嚴重中暑送醫治療中。

衛報報導，加州東部死亡谷國家公園7日測得華氏128度高溫，當局證實，一群共6人機車團行經惡水盆地（Badwater Basin）時，一名車友因不堪過度曝曬身亡，另兩人因嚴重中暑送往拉斯維加斯治療。

死亡谷國家公園管理人雷諾斯（Mike Reynolds）談到，除了騎行過程因環境溫度過高無法降溫之外，如此炎熱的天氣騎車行經死亡谷更是挑戰，尤其車友必須配戴重型防護裝備防範事故。

對此，美國國家氣象局氣象學家傑克森（Bryan Jackson）警告，全美持續已久的熱浪已經打破各地氣溫紀錄，約有3600萬人處於高溫警告，這個人數相當於美國總人口的10%；而西部和西北太平洋地區的數十個地區預計追平或打破歷年高溫紀錄。

全美多地周末測得高溫，加州北部許多地區超過華氏110度（攝氏43.3度），其中雷丁市（Redding）破紀錄來到華氏119度。

俄勒岡州氣溫普遍達到華氏三位數，其中塞勒姆（Salem）高溫達到華氏103度，超越1960年創下的華氏99度（攝氏37.2度）紀錄。

連海拔較高地區也罕見收到高溫警告，包括加州和內華達州 交界處的太浩湖（Lake Tahoe）。