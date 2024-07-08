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中國文化公園疫情間遭遊民損毀 維護委員會成立助修繕

記者孫愛薇╱聖荷西報導
參與人員面對中式涼亭內的蔣公銅像，唱中華民國國歌。（記者孫愛薇╱攝影）
參與人員面對中式涼亭內的蔣公銅像，唱中華民國國歌。（記者孫愛薇╱攝影）

成立1971年，位在聖荷西的「中國文化公園」為中華民國政府捐贈聖荷西市府，內有中山紀念堂蔣公銅像紀念亭，、亭等中式建物，皆一磚一瓦從台灣貨櫃船運抵美。疫情封鎖期間，遭受遊民進入建物內毀損，水泥地遭到油漆塗鴨。華美傳統基金會在6日成立「中國文化公園維護委員會」，募款與維修中華文化公園，預期2025年公園內建物部分能重新向民眾開放。

華美傳統基金會會長林大鋭表示，維護委員會由各別的成員擔任窗口，與南灣僑社以及政府機關做緊密聯繫，也有志工召集，未來全力維修與維護中國文化公園。中山紀念堂在疫情間遭遇破壞與塗鴉，將是修復的重點項目，紀念堂內部可容納70位來賓，未來將成為華僑社團的活動舉辦地。

林大鋭說，由於公園內的中式建物一磚一瓦皆來自台灣，當初光一個紀念堂就分成三個貨櫃運抵美國重新組裝，所以預計屋頂琉璃瓦與雕花修復，也將從台灣進口材料，目前預估整體修復金額落在25萬到50萬美元之間。

成立儀式中，邀請到聖荷西議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）夫人Sally Wu、加州眾議員李天明（Alex Lee）代表、駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區華僑文教中心僑務秘書許彩鳳、金山國父紀念館董事長暨國民黨海外部副主任鍾維君等來賓出席。

並邀請身為緬甸華僑的驕陽中文學校校長楊昆山，講述抗日戰爭中緬戰場歷史，二次大戰中，中國為二次世界大戰中的同盟國，為牽制了日軍在亞洲戰場，國軍在對日八年抗戰中付出了慘烈犧牲和貢獻。

華美傳統基金會榮譽會長鄭積森敘述中國文化公園由來與歷史，華美傳統基金會於今年年初開始和聖荷西公園管理處合作，期望修復被破壞的園內建築，但由於市府預算不足，修復進度緩慢。華美傳統基金會將進行籌款，制定計畫和市府完成建物的修護工作。

聖荷西議員奧爾蒂斯、縣議員李洲曉夫人Sally Wu、加州眾議員李天明分別代表向維護委員會頒發表揚狀，肯定中國文化公園的修復意義。

中山紀念堂目前以鐵柵欄封鎖，內部已遭破壞無法使用。（記者孫愛薇╱攝影）
中山紀念堂目前以鐵柵欄封鎖，內部已遭破壞無法使用。（記者孫愛薇╱攝影）
中國文化公園為占地六畝中式古典設計的公園，園區內有不少華裔居民在運動休憩。（記者...
中國文化公園為占地六畝中式古典設計的公園，園區內有不少華裔居民在運動休憩。（記者孫愛薇╱攝影）

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