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AI人工智慧加強效率 房地產業界接觸應用

編譯組╱綜合報導
房地產業界開始接觸AI人工智慧應用，吸引買家並提供合適選擇。(圖取自Zillow臉書)
房地產業界開始接觸AI人工智慧應用，吸引買家並提供合適選擇。(圖取自Zillow臉書)

數據密集的房地產業務，似乎是人工智慧AI）帶來重大變革的理想選擇。智慧軟體可透過了解當地市場趨勢，發現購買標的與出售機會，選擇買賣房產的最佳價格，甚至提供客戶機會，更容易獲取夢想中的家。

線上房地產巨頭「Zillow」正在討論計畫運用AI，在正確時間將合適的房地產、呈現在客戶面前，同時自動去除看房過程中的無趣部分，例如預約看房。其競爭對手「Redfin」也運用人工智慧處理查詢房產物件清單、線上「重新整修」(redecorating)流程等。

但截至目前，人工智慧在房地產應用，包括以不同顏色應用數位方式重新粉刷房屋牆壁等，皆非突破性應用。軟體應用的效果，有時並沒有傳統人力房產經紀來得好。

東灣房地產經紀人羅伯森(Amy Robeson)指出，她在推出屋崙一間房產時，該房產與附近許多房屋相同、數十年前最初只是一間小木屋，但包括這筆物件與其他一處房產、正進行大規模擴建。Zillow人工智慧技術讀取了相關房屋敘述、但錯誤地將房產列為小木屋，導致必須將其用詞刪除修改，並且沒有相關單位可投訴。

儘管如此，Zillow新人工智慧仍有潛力改善客戶與房地產經紀人之間的資訊交流，此為首要目標，加強效率。

Zillow人工智慧產品副總裁史蒂文森(Nick Stevens)表示，關鍵人工智慧功能可讓用戶、在Zillow應用程式用自然語言描述正在尋找的房屋類型，從所在位置、屋內檯面與電器類型。利用這些資訊與根據已存取之前搜尋偏好的其他數據，提供更有可能吸引買家的建議。

Redfin也接觸人工智慧，功能是讓客戶提出有關房屋清單問題，並取得答案。Redfin工具允許用戶以特定風格重新設計房間，或使用人工智慧技術將其塗成不同顏色。

史蒂文森指出，人工智慧並非將人類排除在外。相反的，AI會提前向房地產經紀人盡可能提供更多訊息，了解客戶正在尋找的房產標的，以更快提供適合物件選擇。不過，有房地產經紀人認為，AI能力在灣區市場可能不總能發揮效果，因為灣區有很多較老舊房產，可能導致買家錯過合適房屋。

對於目前房地產業界在人工智慧應用來說，吸引買家並提供選擇，是相對安全的領域。近來，舊金山房地產公司「Avenue 8」關閉經紀服務並裁員，專注軟體服務，將開發一套人工智慧應用程式，簡化用戶與房地產經紀商的買賣過程，包括展示更有可能想要的房屋。

創投家瓊斯(Mike Jones)認為，人工智慧有改變房地產業務銷售的潛力，例如運用Zillow與Redfin公司數據庫中的大量資訊、進行有效搜尋，確定何時是買房最佳時機，或是最佳貸款選擇。

人工智慧 房地產 AI

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