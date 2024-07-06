屋崙平衡預算依賴出售體育場 交易若流產將削減警力

市議員加洛反對市長盛桃提出的平衡預算案。（記者劉先進／攝影）

兩個財年面臨2.92億赤字的屋崙 ，有了新的平衡預算 。市議會日前通過市長盛桃提出的2023到2025財政年度中期預算修正案。新預算能否達成，關鍵依賴於出售屋崙-阿拉米達縣體育場（Coliseum）的一半產權，屋崙初期將從交易獲得6300萬。目前交易尚未完成，市府已準備備用計畫，若交易未能落實，則將立即削減預算，屋崙預算警力將減少到600人，且用於警校費用由三期減為一期，並暫時凍結五個消防車單位。

屋崙市議會投票通過市長盛桃提出的2023到2025財政年度中期預算修正案。預算能否達成，關鍵依賴於出售屋崙-阿拉米達縣體育場的一半產權是否落實。（記者劉先進／攝影）

由於房地產稅收入大幅減少，遠低於預期，屋崙本財年預算缺口1.17億，下一財年缺口1.75億，總計缺口2.92億。

盛桃提出的平衡預算，希望今年保留維護公共安全的投入。比如，預算用於提供678個警員，比去年最初計畫的696個職位有所減少。由於許多警員長期休假，且警局很難通過警校招募到足夠的學員，因此目前的警力已經不足600人。預算為屋崙警局安排3910萬的加班費，以及三期警校的費用。並為所有消防車提供全額資金，為預防暴力的停火計畫增設新職位。

此次預算的平衡，極大取決於屋崙出售體育場股份。市議員拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran）、加洛（Noel Gallo）和瑞德（Treva Reid）對預算提案均投反對票。三人對體育館出售可能無法通過表示擔憂，擔心這會影響城市的信用評級，以及從債券市場獲得資金為大型基礎設施項目（如可負擔房）融資的能力。

拉馬錢德蘭說，通過一項依賴於市政府尚未掌握的資金的預算是不負責任的。

盛桃則在聲明中說，屋崙剛剛通過了一項投資 於未來的預算。「這是一份對財政負責的預算案，該預算將有助於保持我們在減少犯罪、清潔街道和促進經濟發展方面取得的進展。」

市議會也提出了一個於9月1日啟動的備用預算計畫。如果市政府不能從出售體育場股份中獲得一些收益，需立即削減預算。屋崙預算警力將減少到600人，且只有一期警校費用。屋崙還將不得不凍結五個消防車單位近一年的時間。計畫凍結其他部門的重要職位，取消對市長提出的鼓勵投資新電影製作計畫的資助，並削減對斯科特蘭會議中心的補貼資金。

此次市議會還獲得第二個預算備選方案，即不出售體育館。根據這一方案，警局服務投入將在一年內減少1300萬，預算配置610名警員。警局加班費為3580萬，並有一期警校。此方案將削減停火計畫，並凍結預防暴力局負責停火計畫職位。方案將立即開始大幅削減經費，但如果日後體育館出售，市政官員將保留恢復公共安全服務經費的選擇權。所有預算提案均未裁減市政工作人員。