金山新住房審批 可望大幅加快

加州裁定舊金山未達2023年住房核發執照目標，成為加州第一個受SB423號法案約束的城市。（電視新聞截圖）

加州 日前啟動了一項法律，使舊金山 大部分住房開發計畫不再需要經過市政府審批，平均審批時間將從目前的兩年，大幅縮短為不到六個月，平息了舊金山惡名昭彰的土地使用權戰爭。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州住房與社區發展廳（California Department of Housing and Community Development）6月28日裁定舊金山未能達到住房建築執照核發目標，使舊金山成為加州第一個受SB423號法案約束的城市。SB423號法案是由加州參議員 威善高（Scott Wiener）提出，要求住房發展落後於目標的城市，簡化當地住房開發案的審批流程。

根據SB423號法案，舊金山今後必須每年接受住房目標是否達標的評估，其他城市則是每四年一次。舊金山在先前提交給加州的「住房要素」計畫（housing element）中承諾，將在2023年到2031年之間建設8萬2000個新住房單位。舊金山城市規畫局（Planning Department）表示，過去18個月，舊金山已批准了3870個新住房單位，包括2023年的3039個，以及今年到目前為止的831個。

受SB423號法案約束，意味著舊金山大部分住房計畫無需獲得規畫委員會（Planning Commission）批准，因此不會被上呈至市議會，大部分計畫將不再需要進行曠日廢時的環境保護評估。

不過，SB423號法案並不適用於大型住房計畫，例如獵人角造船廠（Hunters Point Shipyard）、70號碼頭、金銀島（Treasure Island）或Stonestown商場重新開發，也不適用於不符合分區規定和可負擔住房標準的計畫，或是含有歷史資源的物業。

威善高表示，加州啟動SB423號法案是一個分水嶺，將「大大加快舊金山大部分新住房的審批」，時間會從目前的26個月，大幅縮短到180天之內。

威善高說：「舊金山令人困惑且過分繁瑣的住房執照核發程序，數十年來一直限制著住房的建設，執照核發時間也是加州最長的。現在，在SB423號法案的影響下，舊金山將成為核發執照時間最短的城市之一，這將徹底改變遊戲規則。」

紀事報指出，舊金山雖然是加州第一個被SB423號法案約束的城市，但不會是最後一個。為了緩解加州住房短缺問題，並實現到2031年興建250萬個新住房單位的目標，SB423號法案將於2026年在加州其他許多城市生效。