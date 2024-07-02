市長布里德監誓 中華總商會董事會就職 劉運方再次擔任主席

舊金山中華總商會1日舉行第109屆董事會暨第61屆監事會就職典禮。（記者王子涵／攝影）

舊金山 中華總商會1日舉行第109屆董事會暨第61屆監事會就職典禮。前主席、監事會主席劉運方（Donald Luu）再次擔任商會主席，李婉兒（Judy Lee）成為商會歷史上首位女性副主席。在市長布里德（London Breed）的監誓下，全部27名董事會成員宣誓就職。

市長布里德表示，她願繼續與中華總商會合作，幫持小商業，讓城市更加繁榮。（記者王子涵／攝影）

第109屆董事會成員包括：主席劉運方、第一副主席李婉兒、第二副主席麥潤華、秘書蘇漢強、財務長雷億輝、助理財務長溫松煥、袁曾楚萍、黃健、熊可慈、謝見明、楊結群、晏仁敏、趙汝安、孔憲祥、周明煉、蔣澤綿、鍾建釗、蘇澤輝、王龍昌、黃美貞、方健益、楊重賢、翁錫智、暨展圖、劉國民、何海量、周家毅。

第61屆監事會成員包括：主席黎偉傑、副主席江文彬、劉源凱、方文龍、黃英豪、劉加聰、劉漢興、鄭麗娟、楊志勇、羅大衛、張小勁。

前主席、監事會主席劉運方（右）再次擔任中華總商會主席，李婉兒（左）成為商會歷史上首位女性副主席。（記者王子涵／攝影）

舊金山中華總商會成立於1917年，主要舉辦活動包括農曆新年遊行、年宵花市、華埠 小姐競選暨加冕舞會、新年籃球錦標賽、社區街會、大年初一財神到、華埠安全夜、華埠基督教青年會跑步賽等。

劉運方指出，他將致力於商會的現代化改革，包括採用現代科技、電子媒體、直播等方式，更好服務於會員及社區成員。同時，他強調中華總商會為華埠小商業爭取權益的核心理念，並感謝市府各部門在疫情期間，與商會一道共同幫助社區小商業，打擊濫用ADA美國殘疾人法案的欺詐性訴訟。

市長布里德表示，她願繼續與中華總商會合作，幫持小商業，讓城市更加繁榮。

中國駐舊金山總領館代總領事宋國選向新一屆董事會表達祝賀。他表示，中華總商會多年來致力於美中文化和經貿交流，增進兩方民間的理解和互信，為華人商界和社區提供支持，是美中友好和交流合作的重要橋梁，也是華人社區的驕傲。宋國選強調，美中兩國的貿易額自1979年以來不斷攀升，從25億元成長到2022年的7600億元，兩國經濟總量占世界的近四成，貿易總額為世界的四分之一，「兩國合作共贏才是正道。」

宋國選最後指出中國駐美國使領館領區的調整，舊金山總領館領區將包含北加州、阿拉斯加州 、內華達州、俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州、蒙大拿州和懷俄明州。

前來祝賀的嘉賓還包括，舊金山警長史考特、地檢長謝安宜、消防局長尼克森、市府律師邱信福、市行政官朱嘉文、交通局長譚沐霖、市議員佩斯金、安世輝、梅義加、司嘉怡、陳詩敏、孟達文等。