全國之冠 1/4大麻零售店都在加州

多數美國人現在都生活在大麻合法化的州內。(本報檔案照)

在聯邦法律中大麻是不合法的。但根據丕優研究中心（Pew Research Center)的一項分析，多數美國人現在都生活在大麻合法化 的州，而且多數人所居住的縣境之內就有一家大麻零售店。

分析顯示：

54%的美國人目前都生活在休閒類使用大麻合法的州，而距離科羅拉多州和華盛頓州最先開始允許休閒使用大麻只過去了12年。

74%的美國人目前生活在休閒類或醫療類大麻合法的州。加州 在1996年最早將醫療用大麻合法化。

79%的美國人居住在至少有一家大麻店的縣境之內。

美國目前大約有1萬5000家大麻零售店。不僅在西海岸和東北部，在密西根、克拉荷馬和科羅拉多這樣的中部州也是如

加州境內的大麻零售店數量遠超其他各州，有3659家，比第二名的2倍還多。美國四分之一的大麻零售店都在加州，而99.5%的加州人都有一家大麻零售店在居住地縣境之內。洛杉磯 縣一地的大麻店數量就有1481家，超過加州之外其他任何一州。

自科羅拉多和華盛頓2012年將大麻合法化之後，截止今年2月，已經有24個州加上哥倫比亞特區都完成休閒類大麻的使用合法化。另有14州允許醫用大麻的使用。剩下12州已經合法化有限度地使用含微量或不含THC（δ-9 四氫大麻酚）的大麻製品，如CBD（大麻二酚）油。而THC是大麻中讓人興奮的主要成分成分。還有27州的各級立法機構都已經將休閒類大麻使用非罪化。

研究還顯示，各州對大麻立法的差異導致大麻零售店很多時候聚集在兩州邊界。總體而言，有1/5的大麻零售店座落在州境20哩之內。其中29%靠近大麻立法相對嚴格的另一州。