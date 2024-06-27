軟體可分成 電子支付助長小費文化

據NPR報導，商家對小費的期待在過去幾年增長很快。(取自Unsplash)

美國的小費文化由來已久，不過近來出現了一些在支付小費方面的新趨勢。一些傳統上不會要求小費的商家，例如食品雜貨店、自助販賣機以及快餐店，也開始收取小費。對此很多人持有不同看法。

據NPR報導，商家對小費的期待在過去幾年增長很快。丕優研究(Pew Research） 2023年調查的1萬2000名成年美國人中，有72%說，他們比過去更經常被人要求為獲得的服務支付小費；只有大約三分之一的人說，要知道什麼時候付多少小費是件「極其或非常容易」的事。

這一趨勢的源頭是疫情 期間，人們開始給很多平常不會要小費的人小費，來支持危機時刻的前線工作人員。與此同時，支付科技也在發生變化。電子支付屏幕公司在每筆交易中都可以拿到一部分分成，所以開發鼓勵支付小費（尤其是大額小費）的軟體，就意味著給這類公司帶來更多收益。

波士頓大學酒店管理學院教授榮格（Sean Jung)表示，給小費也是在不給員工漲工資的前提下，讓他們賺到更多錢的方法。餐館在保證菜價較低的前提下，可以通過小費讓員工獲得更多收入。

那麼美國的小費文化究竟是怎麼形成的呢？

經濟和政策研究中心主任阿利戈托（Sylvia Allegretto)在工資和小費方面有大量研究經驗。她表示，美國擁有一套雙層工資體系，即最低工資和次低工資。後者是付給有小費員工的工資，通常比最低工資要低很多。邏輯就是對於次低工資員工來說，顧客的小費可以補足與最低工資之間的差異。

例如在華盛頓州 最低工資是每小時16元，並且對服務生之類的員工並沒有次低工資一說。而在田納西州 ，次低工資只有2.13元每小時，所以服務生基本上要靠顧客給的小費來生存。所以拿不定主意付多少小費的時候，不妨看看所在州的最低工資和次低工資再做決定。