終結餐館隱性收費實施前受阻 議會通過赦免餐館取消隱性服務費案

加州議會上周二火速通過了SB1524法案，使得之前SB478法案終結餐館隱性收費的政策受阻。(取自Unsplash)

去年加州 檢察長邦塔（Rob Bonita)提出旨在禁止隱性收費的SB 478法案獲得州議會通過，並將在今年7月1日實施。邦塔一個月前還在加州司法廳網站上發布了新法實施的指南。如今新法實施日期臨近，上州 議會又火速通過了旨在赦免餐館業取消隱形收費的SB 1524法案。

邦塔在公布的SB 478法案實施指南中提到，2018年消費者報告的數據顯示，至少有85%的美國人曾經因為接受服務經歷過隱性或意外的收費；2023年的調查數據顯示，超過三分之二的被調查者表示他們現在比五年前支付的「驚嚇／意外收費」還要多。

指南說：「SB 478法案禁止商家以未包括所有必要費用的價格廣告商品或服務，除非是政府收稅或是運輸費用。」SB 478是一個保護消費者免受虛假價格廣告迷惑，可以根據實價做出合理決定的價格透明法案。

邦塔表示：「法律很簡單：你看到的價格就是你支付的價格。」

邦塔對這項法案非常自豪，曾經在一項聲明中表示：「這些欺騙性的收費，從一開始就讓我們沒法知道要付多少錢。這對消費者不利，也無益於競爭。美國人每年因此損失掉幾百億元。對生計艱難的家庭來說打擊最大。」

然而據CalMatter報導，上周二加州議會又火速通過了SB 1524法案，赦免餐館業在向顧客報價時必須加上服務費、員工福利 等其他費用的規定，條件是必須在菜單上「清楚和顯眼」地表明有此類費用的存在。這就意味著消費者看菜單時要自行留意此類警示。同時該法案還給了餐館多一年的時間，來把這類警示加入菜單。餐館業的論點則是SB 478法案會減少服務費，剝奪餐館僱員的收入。

消息一出，很多翹首以待餐廳隱性服務費取消的食客都很失望。家住南灣的王小姐表示，從去年起草通過到今年就要施行的聲勢浩大的法案，臨門一腳就被餐館業輕鬆破功，令人無語。她認為，餐館業抵制這項SB 478法案的真正動因不是員工福祉，而是怕菜單列出真實的菜價，就會把顧客嚇到不敢吃。