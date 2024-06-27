PG&E停收臨時費用 7月帳單每戶將降20元

太平洋瓦電客戶將從7月開始享受帳單減免，普通住宅每戶每月能源費用將降20元。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，在能源成本飆升的一年，太平洋瓦電公司(Pacific Gas and Electric Co. )客戶將從7月開始享受公用事業帳單減免，這將使普通住宅每戶每月能源費用降低20元。

PG&E周三(26日)表示，該公司將停止收取與之前風暴應急響應和其他現已完成的特定項目相關的臨時費用。

因此，PG&E將把捆綁式用戶的電費降低9%，捆綁式用戶是指那些同時接受PG&E發電和送電服務的用戶。

對PG&E只提供能源輸送服務的用戶，包括參加舊金山市清潔能源計畫(Clean Power SF)和東灣AVA社區能源計畫(AVA Community Energy)的用戶，其電力輸送服務的費率將下調約7%。

如果加州 公用事業委員會(California Public Utilities Commission)批准PG&E提高能源帳單的建議，以支付該公司在預防野火和應對近期暴風雨的額外緊急應變措施方面的開支，則帳單可能會再次上漲。

PG&E發言人保羅(Lynsey Paulo)說，加州公用事業委員會尚未確定作出這些決定的日期。如果獲得批准，費率將恢復到目前的水平。

在監管機構投票 決定允許PG&E向用戶大幅提高電費，以幫助公司支付電力和天然氣系統現代化和保護費用後，PG&E今年的電費大幅上漲。保羅表示，周三宣布的減費措施將為使用較多能源的用戶帶來更大的舒緩。

典型住宅用戶(定義為每月使用約500千瓦時)的公用事業帳單將減少約20元。

保羅說，在炎熱的內陸地區，典型用戶的用電量要大得多，每月在900到950千瓦時之間，他們的電費將減少約40元。

舊金山夏季天氣涼爽，用戶用電量通常較少。該公司估計，每月用電量約為370千瓦時的用戶，其電費將減少約15元。