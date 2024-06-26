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為子女上學做準備 紐森全家搬回馬連縣 競爭對手懷疑無心州長職位

記者王子涵／舊金山報導
加州州長紐森和妻子正計畫搬回舊金山灣區的馬連縣，為孩子上學做準備。（本報檔案照）
加州州長紐森和妻子正計畫搬回舊金山灣區的馬連縣，為孩子上學做準備。（本報檔案照）

加州州長紐森（Gavin Newsom）和妻子正計畫搬回舊金山灣區的馬連縣（Marin County），這個位於北灣的富裕小鎮有著連綿的山丘和紅木林。根據政治媒體Politico的報道，紐森一家將保留位於沙加緬度郊區的六臥室房產。他和妻子珍妮弗·西貝爾·紐森（Jennifer Siebel Newsom）會偶爾前往那裡，但他們的四子女將搬回馬連縣，與親戚同住，並在秋季學期入學。

這一消息近日在沙加緬度和灣區的家長和朋友中傳開。Politico媒體24日詢問了紐森辦公室關於學校轉學事宜，發言人確認了這一消息。

州長發言人加登（Izzy Gardon）表示，為了確保孩子們的教育連續性，紐森一家將在即將到來的學期中，在沙加緬度和馬連縣之間往返。紐森和西貝爾·紐森將返回自己成長和養育孩子的地方，目前沒有租房或購房的計畫。

紐森的長子即將升入高中，他本人是第四代舊金山人，搬回家鄉是早就準備的計畫。紐森之前的兩任州長都有通勤到遠離沙加緬度州府的傳統。部分競爭對手懷疑，這位有雄心的民主黨人已經在考慮離開州長的職位。

分析指出，搬遷不會影響州長在加州的曝光度。臨近11月大選，州長計畫著在全美各處，為總統拜登助選。過去一年，他在南卡羅來納州和內華達州為拜登助選，並在舊金山和馬連舉辦籌款活動。

紐森和妻子西貝爾紐森在馬連縣長大，這是全美最富裕的社區之一，擁有船屋、木質豪宅和全美最好的徒步旅行路線。紐森曾就讀於馬連縣的Redwood高中。夫人西貝爾·紐森畢業於The Branson School，是一所私立學校。其父母在當地社區擁有一處房產。

據知情人士透露，紐森的長女蒙塔娜（Montana）預計在The Branson School開始高中一年級學習。自2019年紐森上任以來，紐森的孩子們一直在沙加緬度縣的私立學校就讀，而西貝爾·紐森一直對家庭面臨的問題，如校園霸凌等直言不諱。

紐森的搬家決定，將使他的通勤時間增加約一小時。州長在舊金山也有一個辦公室，將更靠近他的新住所。紐森通常更喜歡開車而不是飛行，以避免在擁擠的機場等待。他更偏愛在SUV的後座上進行電話會議和查看簡報材料。

雖然沙加緬度和馬連縣相隔不到90哩，但經濟和文化差異顯著。馬連縣的中位房價為164萬元，幾乎是加州平均房價的兩倍，而加州的平均房價又是全國房價中位數的兩倍多。

加州州長們長期以來一直在居家選擇上苦苦掙扎。前任市長布朗（Jerry Brown）在首次上任時，選擇住在沙加緬度市中心的一個公寓，而不是州長官邸。布朗的前任史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）經常乘坐私人飛機在沙加緬度和洛杉磯之間通勤。而他在沙加緬度期間住在一個2000平方呎的酒店頂層公寓，費用自理。

紐森 加州 舊金山

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