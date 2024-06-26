金山議會通過立法 開放增設戶外娛樂區

舊金山戶外娛樂區在金融區的試點活動現場。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會25日通過了由市長布里德 (London Breed) 提出的立法，使舊金山成為加州 第一個支持市中心和社區開放新的經濟特區戶外娛樂區（new Entertainment Zones）的城市，包括在娛樂區內提供酒水飲料的銷售，以吸引更多民眾到訪，帶動市中心經濟的復甦。

為了恢復舊金山的經濟活力，並帶動城市小商業的發展，各商業中心不斷舉辦戶外夜市和街會活動，均取得了理想的效果。如今年在華埠、日落區，以及田德隆社區舉辦的多場社區街會夜市活動，每場能吸引千數民眾到訪市區。

早在今年5 月，布里德就宣布，讓金融區的前街 (Front Street) 成為舊金山指定的第一個娛樂區。25日立法的通過，使得在全市範圍內可增加更多的娛樂區，包括允許在區域內經營酒類銷售。

舊金山戶外娛樂區在金融區的試點活動現場。（記者李怡╱攝影）

預計接下來，娛樂區會擴展到舊金山市中心的聯合廣場(Union Square)、中市場街（Mid-Market ）和Mission Bay，以及大通球場（Chase Center）所在的 Thrive City等地。

此項立法的通過，是依據加州參議會第76號法案。這項法案由代表舊金山的州參議員威善高（ Scott Wiener ）起草，並於今年生效。

娛樂區內銷售的酒水飲料，須符合相關的標準和規定，包括開放式酒類飲料必須裝在經批准的非金屬或非玻璃容器中。娛樂區可以有雞尾酒、啤酒和葡萄酒的銷售，最終具體的酒類銷售還要有市議會審批通過。但酒類商店不得在區內販售開放式飲品。在娛樂區內，不允許飲用非區內餐廳、酒吧購買的酒精飲料。

Harrington's Bar & Grill 老闆兼娛樂委員會主席布萊曼(Ben Bleiman ）表示，通過在市中心開展娛樂區域，來吸引更多的灣區居民、遊客、和上班族來到市中心，對當地的經濟企業和整個城市都是一個很好的帶動。這對於舊金山的經濟復甦有里程碑式的意義。

布里德市長表示， 娛樂區會帶來新的經濟機會，將有助於加強舊金山市中心和全市社區的經濟活力。因當地的酒吧和餐廳是城市獨特的組成部分，作為加州第一個也是唯一一個採用這一概念的城市，希望可以支持更多的小企業和帶動城市經濟發展。