金山議會通過立法 開放增設戶外娛樂區
舊金山市議會25日通過了由市長布里德 (London Breed) 提出的立法，使舊金山成為加州第一個支持市中心和社區開放新的經濟特區戶外娛樂區（new Entertainment Zones）的城市，包括在娛樂區內提供酒水飲料的銷售，以吸引更多民眾到訪，帶動市中心經濟的復甦。
為了恢復舊金山的經濟活力，並帶動城市小商業的發展，各商業中心不斷舉辦戶外夜市和街會活動，均取得了理想的效果。如今年在華埠、日落區，以及田德隆社區舉辦的多場社區街會夜市活動，每場能吸引千數民眾到訪市區。
早在今年5 月，布里德就宣布，讓金融區的前街 (Front Street) 成為舊金山指定的第一個娛樂區。25日立法的通過，使得在全市範圍內可增加更多的娛樂區，包括允許在區域內經營酒類銷售。
預計接下來，娛樂區會擴展到舊金山市中心的聯合廣場(Union Square)、中市場街（Mid-Market ）和Mission Bay，以及大通球場（Chase Center）所在的 Thrive City等地。
此項立法的通過，是依據加州參議會第76號法案。這項法案由代表舊金山的州參議員威善高（ Scott Wiener ）起草，並於今年生效。
娛樂區內銷售的酒水飲料，須符合相關的標準和規定，包括開放式酒類飲料必須裝在經批准的非金屬或非玻璃容器中。娛樂區可以有雞尾酒、啤酒和葡萄酒的銷售，最終具體的酒類銷售還要有市議會審批通過。但酒類商店不得在區內販售開放式飲品。在娛樂區內，不允許飲用非區內餐廳、酒吧購買的酒精飲料。
Harrington's Bar & Grill 老闆兼娛樂委員會主席布萊曼(Ben Bleiman ）表示，通過在市中心開展娛樂區域，來吸引更多的灣區居民、遊客、和上班族來到市中心，對當地的經濟企業和整個城市都是一個很好的帶動。這對於舊金山的經濟復甦有里程碑式的意義。
布里德市長表示， 娛樂區會帶來新的經濟機會，將有助於加強舊金山市中心和全市社區的經濟活力。因當地的酒吧和餐廳是城市獨特的組成部分，作為加州第一個也是唯一一個採用這一概念的城市，希望可以支持更多的小企業和帶動城市經濟發展。
為了支持娛樂區和整個市中心的活動，舊金山經濟與勞動力發展辦公室（OEWD） 與舊金山新政合作，推出市中心ENRG（娛樂和夜生活振興補助金）計畫，將提供高達5萬元資金支持。類似的計畫在全國範圍內包括密西根州、俄亥俄州和北卡羅來納州有開展，且取得了不錯的效果。
上一則
舊金山首先禁用致癌消防裝備 議員提案擴展至全州範圍
下一則
FB留言