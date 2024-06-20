「永恆加州」公投若遭否決，開發團隊有B計畫，可能在沙加緬度河畔的一個小城市里奧斯維塔(圖)進行建設住房。(取自里奧斯維塔市臉書)

儘管民調顯示數字糟糕，並且蘇拉諾縣政治機構幾乎一致反對，「永恆加州 」(California Forever)執行長斯拉梅克(Jan Sramek)堅決對11月選民投票決定是否在當地建立一座新步行城市、抱持樂觀態度，認為城市人口最終將達40萬人。

但是，萬一判斷錯誤，斯拉梅克也有備用計畫。除了已在未建制的蘇拉諾縣購買超過5萬畝農業用地之外，計畫還擁有Esperson地區地塊、其為一塊800英畝土地，其中包括沿著沙加緬度河畔的一個小城市里奧斯維塔(Rio Vista)範圍內的505畝土地，被畫分為住房區，包括獨棟住房、雙層住房與三層住房。

另外300畝土地在市區內，無須經過太多流程就可爭取獲得。兩個地塊加總共800畝，共可建造約4000個住房單位。里奧斯維塔人口約有1萬人。

「舊金山紀事報」報導，斯拉梅克透露，若「永恆加州」公投 失敗，將在里奧斯維塔開始進行建設。他明確表示，更願意在計畫占地1萬7500畝建設步行城市，提供數萬個就業機會、公共交通、零售、學校與公園。但是，若計畫未獲選民通過，建設將不會有新太陽能發電廠、也沒有針對首次買房者的4億元頭期款援助計畫，也沒有新體育場。

斯拉梅克指出，「永恆加州」所提的社區福利 ，僅有在公投通過批准建設社區，才有可能實現。若只是建造房屋，團隊會變得更像其他開發商，他認為是一種羞辱。

由一群知名投資人支持的「永恆加州」新城市計畫，上周已由蘇拉諾縣選民登記官員證實、已收集到足夠簽名，將於11月選舉列入選票。

蘇拉諾縣要求所有城市發展都必須在縣內的七個城市內進行，包括蘇森市(Suisun City)、班尼西亞(Benicia)、費爾菲德(Fairfield)、委利賀(Vallejo)、狄克森(Dixon)、里奧斯維塔、瓦卡維爾(Vacaville)。城市之外進行的任何開發，都須獲得大多數選民通過。因此，只要計畫建在里奧斯維塔城市範圍內，即無須選民批准。

里奧斯維塔市長柯特(Ronald Kott)表示，市府人員知道「永恆加州」計畫在郊區擁有大片土地，開發商尚未針對如何處置土地與官員聯絡。他指出，計畫在里奧斯維塔擁有土地的分區，將允許建造獨棟住房與部份兩層或三層建築。

今年5月「永恆加州」計畫透露，將可能有十多家公司業務擴展到計畫建造新城市，包括航空航太工程、自駕機器人、網路基礎建設等新創產業，但雇主只有興趣搬到蘇拉諾縣，擁有密集住房、步行或自行車可到達工作地點。若僅在奧斯維塔建設，將無法吸引員工，計畫提議的所有社區福利，也必須獲得選民通過，才有可能實現。