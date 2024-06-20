我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳妍希、陳曉傳婚變 中網扒3疑點：忘不掉趙麗穎？

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

「永恆加州」公投若遭否決 開發團隊有B計畫

編譯組╱綜合報導
「永恆加州」公投若遭否決，開發團隊有B計畫，可能在沙加緬度河畔的一個小城市里奧斯維塔(圖)進行建設住房。(取自里奧斯維塔市臉書)
「永恆加州」公投若遭否決，開發團隊有B計畫，可能在沙加緬度河畔的一個小城市里奧斯維塔(圖)進行建設住房。(取自里奧斯維塔市臉書)

儘管民調顯示數字糟糕，並且蘇拉諾縣政治機構幾乎一致反對，「永恆加州」(California Forever)執行長斯拉梅克(Jan Sramek)堅決對11月選民投票決定是否在當地建立一座新步行城市、抱持樂觀態度，認為城市人口最終將達40萬人。

但是，萬一判斷錯誤，斯拉梅克也有備用計畫。除了已在未建制的蘇拉諾縣購買超過5萬畝農業用地之外，計畫還擁有Esperson地區地塊、其為一塊800英畝土地，其中包括沿著沙加緬度河畔的一個小城市里奧斯維塔(Rio Vista)範圍內的505畝土地，被畫分為住房區，包括獨棟住房、雙層住房與三層住房。

另外300畝土地在市區內，無須經過太多流程就可爭取獲得。兩個地塊加總共800畝，共可建造約4000個住房單位。里奧斯維塔人口約有1萬人。

「舊金山紀事報」報導，斯拉梅克透露，若「永恆加州」公投失敗，將在里奧斯維塔開始進行建設。他明確表示，更願意在計畫占地1萬7500畝建設步行城市，提供數萬個就業機會、公共交通、零售、學校與公園。但是，若計畫未獲選民通過，建設將不會有新太陽能發電廠、也沒有針對首次買房者的4億元頭期款援助計畫，也沒有新體育場。

斯拉梅克指出，「永恆加州」所提的社區福利，僅有在公投通過批准建設社區，才有可能實現。若只是建造房屋，團隊會變得更像其他開發商，他認為是一種羞辱。

由一群知名投資人支持的「永恆加州」新城市計畫，上周已由蘇拉諾縣選民登記官員證實、已收集到足夠簽名，將於11月選舉列入選票。

蘇拉諾縣要求所有城市發展都必須在縣內的七個城市內進行，包括蘇森市(Suisun City)、班尼西亞(Benicia)、費爾菲德(Fairfield)、委利賀(Vallejo)、狄克森(Dixon)、里奧斯維塔、瓦卡維爾(Vacaville)。城市之外進行的任何開發，都須獲得大多數選民通過。因此，只要計畫建在里奧斯維塔城市範圍內，即無須選民批准。

里奧斯維塔市長柯特(Ronald Kott)表示，市府人員知道「永恆加州」計畫在郊區擁有大片土地，開發商尚未針對如何處置土地與官員聯絡。他指出，計畫在里奧斯維塔擁有土地的分區，將允許建造獨棟住房與部份兩層或三層建築。

今年5月「永恆加州」計畫透露，將可能有十多家公司業務擴展到計畫建造新城市，包括航空航太工程、自駕機器人、網路基礎建設等新創產業，但雇主只有興趣搬到蘇拉諾縣，擁有密集住房、步行或自行車可到達工作地點。若僅在奧斯維塔建設，將無法吸引員工，計畫提議的所有社區福利，也必須獲得選民通過，才有可能實現。

加州 公投 福利

上一則

舊金山市議員候選人黎慧心訪華埠：經濟復甦 不能排除弱勢

下一則

「2024矽谷痛苦指數」收入、就業、住房等都惡化

延伸閱讀

慶祝六月節 紐約州長：撥1600萬元改善非裔社區

慶祝六月節 紐約州長：撥1600萬元改善非裔社區
解決遊民問題 各地政府嘗試微社區 房屋小、快、廉

解決遊民問題 各地政府嘗試微社區 房屋小、快、廉
保護本地和外州女性生育、墮胎權益 舊金山生育自由法案11月公投

保護本地和外州女性生育、墮胎權益 舊金山生育自由法案11月公投
屋崙冰淇淋小販被搶劫 社區民眾愛心相挺 買光貨品

屋崙冰淇淋小販被搶劫 社區民眾愛心相挺 買光貨品
伍權碩舉行公祭 近百社區人士華埠悼念

伍權碩舉行公祭 近百社區人士華埠悼念

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

北加東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 改成晚間8時關門

2024-06-18 15:15

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒