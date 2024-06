金山2街道Lombard、Steiner 獲評世界最美街道

舊金山Lombard連同Steiner兩條街道,躋身「建築文摘」評選的世界最美麗71條街道之列。(電視新聞截圖)

據國家廣播公司灣區 (NBC Bay Area)報導,在「建築文摘」(Architectural Digest)最近公布的全球最美街道 (71 Most Beautiful Streets in the World)排名中,舊金山 有不止一條街道榜上有名。

這份廣受歡迎的刊物列出了71個地點,其中舊金山有「九曲花街」之稱的Lombard街和Steiner街入選。

以下是建築文摘對Lombard街的評價:

舊金山的Lombard街已成為該市遊客最多的景點之一,遊客們經常聚集在這裡,觀看司機們在髮夾彎中穿行。這條街於1922年建成,其設計目的是讓汽車在陡峭的山坡上減速。司機被建議以每小時5哩的速度行駛。

以下是建築文摘對Steiner街的評價:

「窈窕奶爸」(Mrs. Doubtfire,1993 年)等電影和「歡樂滿屋」(Full House,1987-1995年)等電視劇使Steiner街聞名遐邇,舊金山阿拉莫廣場(Alamo Square)附近的Steiner街一排房屋已成為歷史地標,每年吸引成千上萬的遊客。這些維多利亞式和愛德華式風格的房屋,被粉刷成各種漂亮的粉彩色。

除了上述兩條舊金山街道,法國Colmar、瑞士Brienz、西班牙Setenil de las Bodegas、葡萄牙Águeda和紐約Brooklyn的街道,也在建築文摘排行榜上名列前茅。