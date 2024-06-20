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金山2街道Lombard、Steiner 獲評世界最美街道

編譯組╱綜合報導
舊金山Lombard連同Steiner兩條街道，躋身「建築文摘」評選的世界最美麗71條街道之列。（電視新聞截圖）
舊金山Lombard連同Steiner兩條街道，躋身「建築文摘」評選的世界最美麗71條街道之列。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，在「建築文摘」（Architectural Digest）最近公布的全球最美街道 （71 Most Beautiful Streets in the World）排名中，舊金山有不止一條街道榜上有名。

這份廣受歡迎的刊物列出了71個地點，其中舊金山有「九曲花街」之稱的Lombard街和Steiner街入選。

以下是建築文摘對Lombard街的評價：

舊金山的Lombard街已成為該市遊客最多的景點之一，遊客們經常聚集在這裡，觀看司機們在髮夾彎中穿行。這條街於1922年建成，其設計目的是讓汽車在陡峭的山坡上減速。司機被建議以每小時5哩的速度行駛。

以下是建築文摘對Steiner街的評價：

「窈窕奶爸」（Mrs. Doubtfire，1993 年）等電影和「歡樂滿屋」（Full House，1987-1995年）等電視劇使Steiner街聞名遐邇，舊金山阿拉莫廣場（Alamo Square）附近的Steiner街一排房屋已成為歷史地標，每年吸引成千上萬的遊客。這些維多利亞式和愛德華式風格的房屋，被粉刷成各種漂亮的粉彩色。

除了上述兩條舊金山街道，法國Colmar、瑞士Brienz、西班牙Setenil de las Bodegas、葡萄牙Águeda和紐約Brooklyn的街道，也在建築文摘排行榜上名列前茅。

舊金山 灣區

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