柏加大連環縱火犯落網 是博士畢業生

34歲的西北大學博士古南在柏克萊校園內縱火焚燒了一輛警車，並實施了另外三起縱火事件，周一在家中被捕。（電視新聞截圖）

據舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，嫌犯古南（Casey Goonan）因涉嫌於6月1日至16日期間在柏克萊加大 （UC Berkeley）實施一系列縱火 襲擊，於周一（17日）上午在其父母位於快樂山（Pleasant Hill）價值110萬元的家中被捕。

聯邦調查局（FBI）、警方和加州消防廳（CalFire）指控這名34歲的西北大學（Northwestern University）非裔博士於6月1日、13日和16日在柏克萊校園內縱火焚燒了一輛警車，並實施了另外三起縱火事件。

阿拉米達地檢處尚未對他提出指控。他的律師沃茲尼亞克（Jeff Wozniak）證實，包括聯邦調查局在內的多個執法機構於周一上午10時左右突襲了古南與父母住在快樂山的家。

一份2018年學術期刊的簡歷顯示，古南「認為自己是一名學者、活動家」，是一名有抱負的教授。在網路文章中，古南將美國描述為一個 「令人髮指的法西斯地獄」，在這裡，社會不公「被掩蓋在美國白人至上主義理性的簾幕之下」。他之前在河濱加大（UC Riverside）完成了本科學位。

網上那些聲稱燃火事件功不可沒的帖子指出，這些行為是為了抗議加薩戰爭。有帖子稱：「這樣做的目的是為了進一步報復舊金山加大和洛杉磯加大警察襲擊學生的行為」。另一篇聲稱是縱火案功臣的帖子寫道：「柏克萊大學校園內的每一座建築都應該被燒毀」。

沃茲尼亞克在一封電子郵件中說：「這是一項政治調查，調查的重點是古南先生的政治信仰，即自由的巴勒斯坦和反對加沙正在進行的種族滅絕。如果提出指控，古南先生的律師團隊將積極抗訴。不過，我希望地區檢察長官善貞 （Pamela Price）不要進行這種政治迫害，不要提出指控，並希望古南先生能夠獲釋出獄。」

沃茲尼亞克說，搜查令特別尋求了 「與以色列和巴勒斯坦衝突有關的文件」。

沃茲尼亞克已經在舊金山的一起故意破壞重罪案件中為古南辯護，此案仍在繼續，下一次聽證會定於周五（21日）在舊金山舉行。他定於本周四（20日）在阿拉米達縣法庭接受縱火指控的傳訊。他的保釋金定為100萬元。