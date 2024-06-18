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舊金山市議員麥德誠、孟達文 推動設立「戒毒康復住房」

記者李怡／舊金山報導
舊金山市議員麥德誠（左二）和孟達文（左三）促建設無毒品康復住宅。（記者李怡／攝影）
舊金山市議員麥德誠（左二）和孟達文（左三）促建設無毒品康復住宅。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員麥德誠（Matt Doresy）和孟達文（Rafael Mendelman）17日在舊金山市政府門前召開新聞發布會，宣布立法優先考慮建設「無毒品康復永久支持性住房」，以應對舊金山癮君子聚集和無家可歸者眾多的嚴峻挑戰。

這項立法支持的無毒住房，區別於現有的支持性住房條件。目前舊金山市給癮君子無家可歸者提供的類似於戒毒收容所，沒有戒毒康復一系列的檢查或是治療設備。麥德誠與孟達文提出的立法，旨在為癮君子遊民提供無毒戒毒的居住環境，幫助他們走上康復的道路，並向恢復經濟能力過度。

當天多位無家可歸者和支持性住房等部門代表，以及正在戒毒的癮君子代表等近百人在市府門前集會。

舊金山市議員麥德誠和孟達文，促建設無毒品康復住宅。（記者李怡／攝影）
舊金山市議員麥德誠和孟達文，促建設無毒品康復住宅。（記者李怡／攝影）

麥德誠表示，無毒品康復住房將遵守嚴格的聯邦標準，支持一系列預防復發的應對措施。戒毒需要一個無毒的環境。他指出，許多戒毒成果的案例都是因先離開有毒的環境。如果像現在的條件吸毒者都被關在同一個收容中心，無法解決根除毒品的問題。

孟達文表示，舊金山正在努力解決毒癮和無家可歸的問題，以及努力阻止毒品過量致死的挑戰。市府需要傾聽有康復經驗的人的意見，並支持康復住房。舊金山建造的人均永久性支持性住房，比全國任何其他城市都要多。但是特別供有戒毒意願者居的住房建設並不完善。

舊金山市議員麥德誠和孟達文，促建設無毒品康復住宅。（記者李怡／攝影）
舊金山市議員麥德誠和孟達文，促建設無毒品康復住宅。（記者李怡／攝影）

集會代表葛蘭特（Alan Grant）是一位母親，也是Mothers Against的聯合創始人。她常年幫助與毒癮作鬥爭和無家可歸的青少年。

她說，在她幫助的孩子中，有些被關在戒毒收容所，有些正在康復，有些因為毒品過量已經過世。建設無毒康復住房這項提案，對於那些想要無毒品住房的孩子們來說是一次難得的機會。對於這個城市中打擊毒品部門都是一個很好消息。

目前舊金山為了應對毒品危機，多部門緊密合作，如無家可歸者外展團隊、警察軍隊、醫院工作人員、城市街道安全大使等，幫助街頭癮君子擺脫無家可歸的境況，並走上康復之路。

葛蘭特舉例一位她正在幫助的青年。她說，Terry在六個月前無家可歸，身體瘦弱，在舊金山的街頭流浪多年，染有毒癮。「現在我們正在幫助他康復，並取得了很神奇的效果，我們最不想做的就是把像Terry這樣的年輕人關進吸毒成癮的收容所，這樣康復測試和訓練的機會就沒有了。能在吸毒和康復住房之間做出選擇，擬議的立法是實踐進步理念的最佳體現。」

舊金山 毒品 遊民

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