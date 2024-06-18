東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 另1人受多處刀傷

CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

佛利蒙購物廣場Fremont Hub在13日發生恐怖槍擊 案，造成一死一傷慘劇。CVS保全與一名進入店內的人士發生口角，隨後遭到槍擊。現場趕到員警搶救保全無效，宣告死亡。案發CVS為東灣唯一24小時營業，鄰近居民如在半夜需要緊急用藥，是唯一選項。槍擊案後，這間CVS修改營業僅剩12小時，為早上8時到晚間8時。

據KTVU FOX 2報導，一名不願透露姓名的店員表示，目睹了整起槍擊事件。案發當時店內有許多顧客，一名男顧客進店時攜帶一個大背包，並拒絕按照保安的要求將背包交出，爭吵很快升級為暴力衝突。店員說，雙方互相喊叫髒話和種族歧視 言論，「我聽到兩聲槍響，看到保安倒在電子區前，臉朝下」。

記者實地造訪案發CVS，門市已正常營運，店內有不少顧客。店員表示，關於槍擊案的任何訊息，都無法告知，營業時間調整為早上8時到晚上8時，目前並無任何通知調整回24小時營運。由於這是鄰近區域唯一一間24時營運門市，店員對於半夜有急需用藥的顧客表示遺憾，公司目前沒有任何的替代方案。

居住在佛利蒙的台裔居民Michelle表示，很憂慮社區的安全。她每個月需要去幾次案發CVS及所在的購物廣場，曾在半夜因家中急需用藥而光顧這間門市，即便到了晚上，門市也有不少客人。

CVS保全遭槍殺後，Michelle表示，未來將改去Target 領藥，並對於治安不佳感到無力，「要是Target保全也被殺，那我也不知道該怎麼辦。」

同樣居住在佛利蒙的居民Mia表示，小孩反覆生病時，經常光顧案發的CVS門市。為了在夜間盡快領到藥，一直在同一間CVS領藥，有幾次還是深夜或凌晨光顧。對於保全被殺案件，她震驚也很遺憾，自己將暫時不敢深夜到Fremont Hub，將另找其他藥局作備案，或是找drive thru車上取藥方式。