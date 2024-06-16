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最危險鐵路口 爭預算改造安全

記者王子涵／柏林甘報導
柏林甘市的火車道口被譽為加州最危險火車道口，而其安全改造撥款被州政府近日取消。「(主辦方提供）
柏林甘市的火車道口被譽為加州最危險火車道口，而其安全改造撥款被州政府近日取消。「(主辦方提供）

灣區中半島的官員日前來到被稱為「加州最危險火車道口」的柏林甘（Burlingame）市Broadway街夾California街，以推動一項耗資7.44億元的安全改造計畫，幫助Caltrain沿線的城市提升道路安全。

這處危險的火車道口，位於柏林甘市中心的東側。多年來，已有數十輛車和行人在此與高速行駛的加州火車Caltrain列車發生事故，造成數人死亡。根據現場觀察，鐵軌被夾在兩個紅綠燈之間，兩側僅有兩根可升降的防護欄，若防護欄發生機械故障、車輛在道口拋錨、老年人被鐵軌絆倒的情況，其後果都是致命的。

根據當地市府的數據，在過去的十年中，共有22起火車撞上汽車的事故在此發生；自2021年夏天以來，已經發生了7起事故。加州工務局委員會認為，修復這一交叉口是當務之急。

州立法機構曾撥款1.13億元，用於提升Caltrain沿線柏林甘市、山景城和巴洛阿圖市三個鐵路道口的安全同行，包括建設分離式的交叉口等。其中山景城和巴洛阿圖市各獲得2000萬元，柏林甘市獲得7000萬元，但相關資金最近被州政府從明年的預算中取消。

州長紐森（Gavin Newsom）曾在本月早些時候發布修訂後的預算，他表示，必須「勒緊州政府的腰帶」，實現州政府財政的長期穩定。

代表這一區州參議員貝克（Josh Becker）發起當天的活動，並稱這個道口是一個巨大的隱患。「我們正聯合起來努力恢復這筆資金，因為這將撬動數億元的聯邦資金，以及州和地方的撥款。我們已經準備在明年動工破土，我們需要那7000萬元。」貝克表示，工程可能的開銷高達3.2億元，而州府所提供的資金僅佔其四分之一。

據悉，安全工程開銷中的1.8億元來自於聖馬刁縣的稅收。當地需要州政府承諾的7000萬元，以便獲得聯邦政府的7000萬元匹配撥款。

柏林甘市的火車道口被譽為加州最危險火車道口，而其安全改造撥款被州政府近日取消。「...
柏林甘市的火車道口被譽為加州最危險火車道口，而其安全改造撥款被州政府近日取消。「(主辦方提供）

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