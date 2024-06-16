我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

市長話金山／保護長者免受詐騙和金融虐待

市長布里德辦公室
舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

每年，我的辦公室、舊金山警察局、保護成人服務、地方檢察官受害者服務部門、長者研究中心和亞太裔法律援助機構都會合作開展旨在提高舊金山居民對長者虐待認識的一連串活動。通過在社區和老人中心的講座，每年為長者提供社區有關詐騙活動的最新信息，從而防止他們成為罪案目標：

•如何識別詐騙的手法

•如何使用報案工具和資源

•最新針對長者的詐騙手段和金融詐騙信息，例如祈福黨詐騙等

針對英語能力有限社區的詐騙尤其猖獗，往往對受害者造成了嚴重的打擊，許多受害者失去了畢生積蓄，有些甚至失去了家園。而與執法機構合作是解決金融犯罪的關鍵。

這些犯罪對受害者的影響並且不僅僅是財務損失–還會導致他們失去獨立性、生活質素下降，甚至引發健康問題。研究報告指出，財務虐待和剝削是老年受害者死亡的第二大原因，僅次於忽視。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

我們敦促大家報告所有針對長者的犯罪，以保護他們免受詐騙和金融虐待。

•如果您目擊犯罪正在發生，請立即撥打9-1-1。用簡單的英語說明您需要的語言，如「粵語」或「西班牙語」，並保持在線等待另一位接線員。

•非緊急情況下，請撥打1-415-553-0123或前往就近警察局報告。

•除了聯繫警方外，針對老年人的犯罪應報告給保護成人服務組，24小時熱線電話為1-415-355-6700。任何人如果懷疑60歲或以上的成年人或有殘疾的人遭受虐待或忽視，都可以匿名或保密地向該組報告。這條24小時熱線由社工接聽，他們會根據情況決定適當的回應，包括進行緊急家訪。

•懷疑虐待長者案件也可以向州檢察長的Medi-Cal欺詐與老年人虐待部門報告，請撥打1-800-722-0432。

我們的長者為舊金山市作出了無比貢獻，他們不應該擔心被詐騙。我們將繼續合作，確保他們的安全，並為他們提供所需的資源來互相照顧。那些利用他們的善良、愛心和文化的騙徒在舊金山絕對不會有立足之地。我感謝所有與我們合作進行教育和預防工作並幫助我們追究罪犯責任的各市府、州府、聯邦機構和市民。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）
舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

舊金山 微信 老人中心

上一則

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

下一則

公園紀念慘案 以華裔遇害老婦命名

延伸閱讀

詐欺猖獗 加州檢察長母親也曾被詐騙 差點匯款...

詐欺猖獗 加州檢察長母親也曾被詐騙 差點匯款...
舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房
舊金山允建高層住宅？ 第三區居民激辯

舊金山允建高層住宅？ 第三區居民激辯
舊金山市長首場辯論 5候選人皆出席

舊金山市長首場辯論 5候選人皆出席
麥法恩團隊發布民調：擊敗布里德勝出

麥法恩團隊發布民調：擊敗布里德勝出

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺