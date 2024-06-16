市長話金山／保護長者免受詐騙和金融虐待

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

每年，我的辦公室、舊金山 警察局、保護成人服務、地方檢察官受害者服務部門、長者研究中心和亞太裔法律援助機構都會合作開展旨在提高舊金山居民對長者虐待認識的一連串活動。通過在社區和老人中心 的講座，每年為長者提供社區有關詐騙活動的最新信息，從而防止他們成為罪案目標：

•如何識別詐騙的手法

•如何使用報案工具和資源

•最新針對長者的詐騙手段和金融詐騙信息，例如祈福黨詐騙等

針對英語能力有限社區的詐騙尤其猖獗，往往對受害者造成了嚴重的打擊，許多受害者失去了畢生積蓄，有些甚至失去了家園。而與執法機構合作是解決金融犯罪的關鍵。

這些犯罪對受害者的影響並且不僅僅是財務損失–還會導致他們失去獨立性、生活質素下降，甚至引發健康問題。研究報告指出，財務虐待和剝削是老年受害者死亡的第二大原因，僅次於忽視。

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

我們敦促大家報告所有針對長者的犯罪，以保護他們免受詐騙和金融虐待。

•如果您目擊犯罪正在發生，請立即撥打9-1-1。用簡單的英語說明您需要的語言，如「粵語」或「西班牙語」，並保持在線等待另一位接線員。

•非緊急情況下，請撥打1-415-553-0123或前往就近警察局報告。

•除了聯繫警方外，針對老年人的犯罪應報告給保護成人服務組，24小時熱線電話為1-415-355-6700。任何人如果懷疑60歲或以上的成年人或有殘疾的人遭受虐待或忽視，都可以匿名或保密地向該組報告。這條24小時熱線由社工接聽，他們會根據情況決定適當的回應，包括進行緊急家訪。

•懷疑虐待長者案件也可以向州檢察長的Medi-Cal欺詐與老年人虐待部門報告，請撥打1-800-722-0432。

我們的長者為舊金山市作出了無比貢獻，他們不應該擔心被詐騙。我們將繼續合作，確保他們的安全，並為他們提供所需的資源來互相照顧。那些利用他們的善良、愛心和文化的騙徒在舊金山絕對不會有立足之地。我感謝所有與我們合作進行教育和預防工作並幫助我們追究罪犯責任的各市府、州府、聯邦機構和市民。

請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）