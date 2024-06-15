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加州檢察長媽媽也收詐騙電話 還問他「該轉錢嗎」

記者劉先進 ／舊金山報導
州檢察長邦塔說，連他的母親幾乎每隔一段時間都收到詐騙電話。（記者劉先進╱攝影）
州檢察長邦塔說，連他的母親幾乎每隔一段時間都收到詐騙電話。（記者劉先進╱攝影）

騙子猖獗，連民選官員親人都受騙。在14日舉行「世界虐老關注日」活動上，州檢察長邦塔 (Rob Bonta)、金山市長布里德都分享身邊長者遭遇財務詐騙的故事。邦塔說，母親幾乎每隔一段時間都收到詐騙電話，還來詢問他意見，「我該不該轉錢出去？」從小被祖母撫養的布里德說，大學時發現，祖母沒有某種信用卡卻收到帳單，發現是親人拿走社安號開卡，「祖母當時有老年癡呆症，記性不好，這完全是虐待老人。」

圖為各級官員合影。（記者劉先進╱攝影）
圖為各級官員合影。（記者劉先進╱攝影）

金山人類服務局殘疾和老齡服務局與安老自助處合辦此次活動，希望聯合聯邦調查局（FBI）、州、市府警局、地檢長辦公室及當地非營利機構領袖等，提供有關如何防止詐騙、欺詐和經濟勒索虐待長者的資訊，教育長者，避免成為欺詐活動的受害者。金山警長史考特，市行政官朱嘉文（Carmen Chu），估值官郭華健，金山民主黨中央委員會委員湯曉慧等到場。

安老自助處行政總監鍾月娟說，舉辦類似活動，也是希望分享關於詐詐騙的最新資訊，未雨...
安老自助處行政總監鍾月娟說，舉辦類似活動，也是希望分享關於詐詐騙的最新資訊，未雨綢繆、防患於未然。（記者劉先進╱攝影）

安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung）說，舉辦類似活動，希望分享關於詐詐騙的最新資訊，未雨綢繆、防患於未然。

邦塔提及母親遭遇詐騙的經歷。他說，每次和母親溝通，都提及詐騙事情。「她會問我，該不該轉錢出去？我的回答都是，千萬別。」邦塔說，州司法廳致力於確保長者及其家人擁有保護自己免受欺詐和騙局侵害的工具和支持，繼續追究那些以老年人為目標實施欺詐性金融計畫的不良行為者的責任。「有些實施詐騙的不法分子來自海外，很遺憾的是，一旦資金轉出去，就難以追回，所以我們強調教育和預防工作，讓長者意識和識別騙局，在第一時間避免給騙子轉帳。」

金山市長布里德也在會中分享她祖母被財務欺詐的經歷。（記者劉先進╱攝影）
金山市長布里德也在會中分享她祖母被財務欺詐的經歷。（記者劉先進╱攝影）

布里德說，她由祖母撫養長大，與祖父母有一種特殊的親切感。在戴維斯加大就讀時，因為學習的原因，時常不在家。有年回家後，幫祖母處理財務情況時發現，祖母並未開設某種信用卡，卻收到帳單。「祖母喜歡準時還錢，當我看到帳單就詢問，她還以為是垃圾郵件。我深入調查發現，不是外人幹的，一個家庭成員拿走祖母社安號碼，開辦信用卡，這完全是虐待老人，因為祖母當時有老年癡呆症，記性不大好。」

「世界虐老關注日」活動14日舉行，吸引很多長者到場參與。（記者劉先進╱攝影）
「世界虐老關注日」活動14日舉行，吸引很多長者到場參與。（記者劉先進╱攝影）

布里德說，那時她還不知道報告案件的意義，只希望採取更多保護措施，「不幸的是，有些人認為這是理所當然的。但即使是你的家人，發生欺詐財務的事情，也是犯罪。」她鼓勵受害者敢於報告，「你並不孤單，我們在這裡支持你。」金山市府也會在14日和15日點亮象徵「世界虐老關注日」主題紫色的燈，提高民眾認識。

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