EMS談川普移民計畫 當選後或擴大驅逐

移民研究分析師伊斯特林（Cecilia Esterline）發言。（圖片來源：ZOOM）

少數族裔媒體（ Ethnic Media Services，EMS）14日上午舉開有關移民 政策的線上座談會，主題是︰川普 的移民計畫–它如何永遠改變美國。參會者認為，這一次，如果川普當選，他第二任期的移民計畫，有可能延續第一任的風格，他的陣營將有更雄心勃勃的計畫–實行大規模驅逐及設立拘留營，凍結合法移民類別，懲罰與無證人員一起學習或生活的公民和合法居民等措施。

少數族裔媒體14日上午舉開有關移民政策的線上座談會。（圖片來源：ZOOM）

尼斯卡寧中心（Niskanen Center ）移民研究分析師伊斯特林（Cecilia Esterline）、卡托研究所（Cato Institute）移民研究主任拜爾（David J. Bier）和美國聲音教育基金會（America′s Voice Education Fund）資深研究總監穆勒（Zachary Mueller）參與了這次座談會，分析該計畫及其對美國人、移民和經濟的可能影響。

在川普的第一屆政府期間，川普試圖對移民制度進行改革。其中不乏造成邊境離散家庭的出現，此外，他還實施了「穆斯林禁令」，即美國聯邦政府稱為《阻止外國恐怖分子進入美國的國家保護計畫》的行動，取消了洪都拉斯人的臨時受保護身分，還取消了童年抵美者暫緩遣返的計畫，更一定程度上取消了對合法移民和庇護制度的行政管理。後來的拜登政府則撤銷了大部分的這些行動。

經過對保守派研究中心「傳統基金會」（The Heritage Foundation）所做出的2025年川普若當選將實行的移民計畫研究後，移民研究分析師伊斯特林指出，川普的第一任期移民計畫的風格在他可能到來的第二任期獲得延續是極有可能的。

她說，根據計畫，川普政府將對正常運作的合法移民制度造成全面障礙，引入處理延遲和其他行政障礙等。例如，H2A和H2B簽證 ，這些是維持農業、建築業、林業、園林綠化和酒店業的關鍵臨時季節性簽證。聯邦政府每年都會發布一份能夠使用這些簽證的可用且符合條件的國家名單。他們根據客戶和風險指標來執行此操作，以維護程序的安全性和完整性。該計畫認為，在下一屆保守派政府的領導下，不應發布任何更新。

「他們還制定了新的任意標準，以切斷所有類別移民的入境。例如，任何積壓過多的類別團隊都將無法接收新的申請和請願書。然而，考慮到目前正在美國公民及移民服務局進行評估的申請數量，『過多』既沒有定義也沒有澄清。這對目前正在工作的人來說可能是一個很大的問題。」伊斯特林說，這不僅對尋求簽證初步批准的個人和企業不利，甚至產生毀滅性後果。