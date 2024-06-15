2024三藩市乒乓雙龍盃雙打錦標賽 分出高下

2024三藩市乒乓雙龍盃雙打錦標賽全體運動員合影。（攝影：Allison Wong）

由 CYC 社區青年中心及三藩市羅頓乒乓球會聯合舉辦的2024三藩市乒乓雙龍盃雙打錦標賽日前在舊金山 日落區娛樂中心（Sf Sunset Recreation Center）成功圓滿地落下帷幕。

2024三藩市乒乓雙龍盃雙打錦標賽比賽結果。（資料來源：Allison Wong）

此次雙打錦標賽，盛況空前，高手雲集，包括前中國八一隊的馬江濤，和前中國北京隊的李王；兩位乒乓球專家甄詠龍和劉棟；全美女子單打第三名Alice Cui和她的最佳拍檔Henry Situ。大賽精采激烈，在熱烈的不斷的歡呼聲、喝彩聲、掌聲中畫上了圓滿的句號。由頒獎嘉賓羅頓乒乓球會榮譽會長Tony Yu、委內瑞拉駐美大使館 領事羅德里格斯（Denis Rodriguez）、 賽事總監Allison Wong和日落區康樂中心代表安吉（Sarah Angel）分別為高級組、中級組、初級組和新手組獲獎者頒發獎盃。

今年有來自沙加緬度、紅木城、福斯特城、聖荷西、戴利城等灣區 各地各大城市的80多位運動員。今年參賽的運動員中最年長的年近82歲，最年輕的只有9歲，以熾熱的心為乒乓球運動發熱發光。

全體志工們合影。（攝影：Allison Wong）

頒獎禮上，三藩市羅頓乒乓球會榮譽會長余子文和CYC負責人Hayden Tang分別致謝辭。鳴謝灣區各大乒乓球會和日落區康樂中心的積極支持和參與。感謝數十位志工付出的時間、精力和心血。