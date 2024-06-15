我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

試點1年多 舊金山中央自行車道宣告失敗 將擇期拆除

記者王子涵／舊金山報導
米慎區Valencia街中央自行車道試點項目，宣告失敗。（本報檔案照片）
米慎區Valencia街中央自行車道試點項目，宣告失敗。（本報檔案照片）

在長達一年多的試點後，舊金山瓦倫西亞街（Valencia Street）中央自行車道項目在一片抱怨和批評聲中，宣告失敗。交通局將擇期拆除設於街道中間的中央自行車道，並恢復傳統的路邊自行車道。

米慎區的瓦倫西亞街是舊金山有名的商業街之一，去年為減少交通事故，提高騎者的交通安全，舊金山交通局將自行車道由道路兩側移至雙向車道的中間，方便騎者快速安全通行。然而一段時間後，街道兩旁的小商業抱怨顧客銳減，稱中央車道不僅導致社區減少70個停車位，更使得居民遊客更難走進商戶消費。為此，一份多達400個簽名的請願書，要求市長解雇現任交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。

拆除中央自行車道的工作可能在數周內完成，但部分商家表示，在夏季、秋季和節假日期間的工程，將進一步影響他們的生意。

根據交通局公布的一份尚未確定的修改計畫預覽圖，傳統的路邊自行車道將回歸。

局長譚沐霖表示，中央自行車道提高了騎者的安全性，消除了路邊臨時停車對於騎者和行人的安全隱患，但同時該計畫也導致了社區的混亂，「我們沒有預料到其他的各種影響，這也正是我們進行試點和實驗的原因：我們不斷學習，不斷調整。」

交通局長譚沐霖表示，中央自行車道提高了騎者的安全性，但同時該計畫也導致了社區的混...
交通局長譚沐霖表示，中央自行車道提高了騎者的安全性，但同時該計畫也導致了社區的混亂。（取自交通局官網）

瓦倫西亞商戶協會13日表示，協會需要更多時間審查擬定的道路修改方案，但對於這一變化感到高興。

批評中央車道的不僅僅是居民和商戶，就連倡導騎行的社會活動家也認為，這是一個考慮不周的項目。博恩海默（Luke Bornheimer）堅決反對自行車道中置，他認為市府應該在夏季到來之前，盡快拆除。

根據舊金山公共衛生部門的一項研究，瓦倫西亞街是舊金山最危險的道路之一，這條占據全市12%面積的街道，卻發生了三分之二的交通死亡或嚴重交通事故。

譚沐霖表示，交通局會繼續與商戶合作，一旦商戶做好準備，就立即進行道路拆除工程。

交通局考慮恢復傳統的路邊自行車道。（取自交通局官網）
交通局考慮恢復傳統的路邊自行車道。（取自交通局官網）

舊金山

上一則

加州檢察長媽媽也收詐騙電話 還問他「該轉錢嗎」

下一則

Meta創辦人查克柏格 將在太浩湖濱蓋占地10英畝豪宅

延伸閱讀

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開
軍校台生在美遇車禍 舊金山台僑個人捐2萬美元助渡難關

軍校台生在美遇車禍 舊金山台僑個人捐2萬美元助渡難關
人狗共享尊榮 芝機場即起可預定寵物狗航班

人狗共享尊榮 芝機場即起可預定寵物狗航班
舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房

舊金山首場市長候選人辯論 5人交鋒聚焦治安、住房
佩斯金訪小華埠Protola 盼擴展粵語巡警模式

佩斯金訪小華埠Protola 盼擴展粵語巡警模式

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌