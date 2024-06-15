試點1年多 舊金山中央自行車道宣告失敗 將擇期拆除

米慎區Valencia街中央自行車道試點項目，宣告失敗。（本報檔案照片）

在長達一年多的試點後，舊金山 瓦倫西亞街（Valencia Street）中央自行車道項目在一片抱怨和批評聲中，宣告失敗。交通局將擇期拆除設於街道中間的中央自行車道，並恢復傳統的路邊自行車道。

米慎區的瓦倫西亞街是舊金山有名的商業街之一，去年為減少交通事故，提高騎者的交通安全，舊金山交通局將自行車道由道路兩側移至雙向車道的中間，方便騎者快速安全通行。然而一段時間後，街道兩旁的小商業抱怨顧客銳減，稱中央車道不僅導致社區減少70個停車位，更使得居民遊客更難走進商戶消費。為此，一份多達400個簽名的請願書，要求市長解雇現任交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。

拆除中央自行車道的工作可能在數周內完成，但部分商家表示，在夏季、秋季和節假日期間的工程，將進一步影響他們的生意。

根據交通局公布的一份尚未確定的修改計畫預覽圖，傳統的路邊自行車道將回歸。

局長譚沐霖表示，中央自行車道提高了騎者的安全性，消除了路邊臨時停車對於騎者和行人的安全隱患，但同時該計畫也導致了社區的混亂，「我們沒有預料到其他的各種影響，這也正是我們進行試點和實驗的原因：我們不斷學習，不斷調整。」

交通局長譚沐霖表示，中央自行車道提高了騎者的安全性，但同時該計畫也導致了社區的混亂。（取自交通局官網）

瓦倫西亞商戶協會13日表示，協會需要更多時間審查擬定的道路修改方案，但對於這一變化感到高興。

批評中央車道的不僅僅是居民和商戶，就連倡導騎行的社會活動家也認為，這是一個考慮不周的項目。博恩海默（Luke Bornheimer）堅決反對自行車道中置，他認為市府應該在夏季到來之前，盡快拆除。

根據舊金山公共衛生部門的一項研究，瓦倫西亞街是舊金山最危險的道路之一，這條占據全市12%面積的街道，卻發生了三分之二的交通死亡或嚴重交通事故。