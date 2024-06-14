佩斯金訪小華埠Protola 盼擴展粵語巡警模式
首場市長辯論後，舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）在13日早晨來到Protola社區拜訪商戶，並計畫在當晚舉行生日派對，慶祝自己60歲生日。
Protola社區位於城市東南角，緊鄰灣景區，大部分居民為工人階級和小商業主，華裔及西裔人口占比接近一半。疫情前，Protola社區的主要商業街San Bruno大街熱鬧非常，其中幾家粵式燒鴨餐廳、酒吧常常需要排隊入座。然而疫情發生至今，許多商家仍未徹底恢復，不少餐廳未開放堂食，僅以外賣維持經營、削減開支。
佩斯金將這裡稱為「小華埠」（Mini Chinatown）。他用簡單的粵語向正在購買蔬果的華裔長者問好。他向本報表示，看到如此多的華人在華埠以外的社區生活定居，感到十分欣慰。
本月18日，佩斯金將年滿60歲，在14日晚的生日派對中，前市長勃朗（Willie Brown）將作為主嘉賓出席。佩斯金是舊金山最有政治經驗的領袖之一，三次當選華埠所在的第三區市議員，他將作為五位候選人中唯一的進步派官員，角逐下一任舊金山市長。
佩斯金表示，生活在Protola社區的華人，與華埠居民有著共同的期盼，即更安全的公共環境。他向當地居民分享了華埠中央警局推行的粵語巡邏警員的做法，並希望將這一做法推廣至全市多個華人社區，如日落區、列治文區、Protola社區等。
「若成功競選市長，我計畫從高中生中招募更多的青年，進入警官學校培訓，填補警力。」佩斯金說。
金門家私（Golden Gate Furniture）老闆June表示，疫情後商店的經營愈加困難，她不得不在晚上去舊金山希爾頓酒店當服務生，以補貼家用，導致疫情的兩年基本上沒怎麼睡好覺，常常白天在店裡站著就睡去。她告訴佩斯金，希望全市的經濟有所好轉，幫扶小商業度過難關。
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