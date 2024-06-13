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玩滑翔翼困聖他克魯茲海灘 石頭拼HELP獲救

編譯組╱綜合報導
周日一名玩滑翔翼者被困在Davenport Landing南部懸崖邊的沙灘上，他用石頭拼出 「HELP」一詞，被一架直升機發現後獲救。(電視新聞截圖)
周日一名玩滑翔翼者被困在Davenport Landing南部懸崖邊的沙灘上，他用石頭拼出 「HELP」一詞，被一架直升機發現後獲救。(電視新聞截圖)

灣區國家廣播公司（NBC Bay Area）報導，一名擱淺的玩滑翔翼者（windsurfer）在聖他克魯茲縣一處偏遠的海灘上用石頭拼出 「HELP」（求助）一詞，9日被一架直升機發現後獲救。

加州消防聽（Cal Fire）聖他克魯茲辦公室在社交媒體上發文稱，這名玩滑翔翼者被困在Davenport Landing南部懸崖邊海灘的沙灘上。他告訴救援人員，儘管他是一名資深玩滑翔翼者，但發現自己陷入了無法脫身的境地。

這名玩滑翔翼者從Davenport Landing海灘起飛，被推下海岸線，最終被困。在海灘上，玩滑翔翼者被100 呎高的懸崖和不斷上漲的潮水包圍。

加州消防廳官員凱徹姆（Sean Ketchum）說：「當時風也很大，可能有超過每小時25哩的風速。」

加州消防隊長梅里特（Skylar Merritt）說：「這是一個非常適合工作和生活的美麗地方，儘管如此，這些懸崖峭壁還是會讓人產生虛假的安全感。這些海灘因強風、裂潮和冷水而臭名昭著。」

據加州消防局稱，一架私人直升機飛過時發現了玩滑翔翼者的 「HELP 」石塊陣型，並撥打了911報警電話。一隊急救人員合力將玩滑翔翼者吊到了安全地帶。

救援人員阿科斯塔（Jesus Acosta）說：「能在現場幫助把他救出來的感覺真好。」加州消防廳表示，這名滑浪風帆運動員身體無恙，並對獲救感到高興。

梅里特說：「這個人很幸運，還好有看到了他。」

加州消防廳沒有透露玩滑翔翼者在海灘上擱淺了多久。

加州 克魯茲 灣區

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