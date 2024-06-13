射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

77歲的一名東屋崙 屋主10日開槍打死一個涉嫌入室盜竊的嫌犯。在12日的屋崙警局記者會上，代理調查副主任沙維斯（Frederick Shavies）證實，警方逮捕了屋主，但他拒絕提供證詞，極可能被起訴，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。

警方此前曾在11日上午表示，致命槍擊 案發生在10日下午6時前，地點在屋崙動物園附近的第98大道 2500號街區。警員趕到該地區調查一起槍擊案和一起正在進行的入室盜竊案。

到達現場的警員發現一人至少受一處槍傷，後宣布其死亡。警方當時並未公布更多細節。而KTVU的報導說，三個嫌犯分別是兩男一女，他們駕駛一輛偷來的英菲尼迪Q40轎車來到事發地。一名目擊者告訴警方，三人進入住宅，其中一人拿著一根撬棍。目擊者隨後聽到一聲槍響。

沙維斯表示，一個人或一群人試圖透過數種方法，進入第98大道2500街區的一棟住宅。最後翻過屋主後院的柵欄。屋主與嫌犯發生衝突。屋主開槍射擊，造成其中一人致命傷。事發後，屋主被帶到警局凶殺案調查科室，他拒絕提供證詞，因此被逮捕並送往監獄。此案已提交地檢長辦公室，但屋主尚未被指控犯罪。對這起槍擊案的調查仍在進行中，警方正在詢問目擊者，並尋找與事件有關的監控視頻。

加州法律遵循城堡原則（Castle Doctrine），在必要時使用致命武力保衛家園的合法權利。任何人在其住所內使用可能造成死亡或重大身體傷害的武力，應被推定為有理由擔心自己、家人或家庭成員即將面臨死亡或重大身體傷害的危險，如果該武力是針對非法強行闖入或已非法強行闖入住所的另一人（非家人或家庭成員）使用的，且使用武力者知道或有理由相信發生非法強行闖入事件。

知名律師戈林（Eisner Gorin）在官網解釋說，如果入侵者不在屋內或試圖進入住宅，則城堡法不適用。城堡法的一個重要限制是，一旦直接威脅被消除，不允許居民追捕入侵者，否則可能面臨法律後果。

沙維斯沒有解釋本案中屋主射殺入侵嫌犯的具體情況。他只是說：「如果A射殺了B，且沒有提供解釋或證詞，這就是目前的情況。」他還表示，調查中會進一步恢復事發現場的監控錄像，警方也正在詢問目擊者，還原槍擊情況。目前，屍檢報告沒有出來，所以不確定死者身體中槍的位置。