舊金山市長首場辯論 5候選人皆出席

現任市長布里德。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 市長候選人的首場辯論12日晚進行，地點設在米慎區Sydney Goldstein劇院，全部的五位候選人：市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farrell）、非盈利組織創辦人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）、市議長佩斯金（Aaron Peskin）和市議員安世輝（Ahsha Safai）都出席。

前市長麥法恩。（競選團隊提供）

市長候選人辯論原本定於5月20日，由非營利組織TogetherSF主辦，但在佩斯金與布里德提出主辦方與麥法恩團隊關係密切的擔憂，並選擇退出後，辯論被推遲。

此次活動改由Sydney Goldstein劇院的管理方City Arts & Lectures，和專注於將市民與政治聯結起來的Manny′s共同主辦，兩個組織均有長期的主辦政治辯論、現場活動的歷史。

市議員安世輝。(取自Ｘ平台) 非盈利組織創辦人丹尼爾羅偉。(取自Ｘ平台)

1600張現場票全部售罄，但選民仍可以支付12元在現場觀看。

Manny′s業主Manny Yekutiel表示，他的使命是將公眾與舊金山的政治聯繫在一起。