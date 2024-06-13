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舊金山市長首場辯論 5候選人皆出席

記者王子涵／舊金山報導
現任市長布里德。（記者劉先進╱攝影）
現任市長布里德。（記者劉先進╱攝影）

舊金山市長候選人的首場辯論12日晚進行，地點設在米慎區Sydney Goldstein劇院，全部的五位候選人：市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farrell）、非盈利組織創辦人丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）、市議長佩斯金（Aaron Peskin）和市議員安世輝（Ahsha Safai）都出席。

前市長麥法恩。（競選團隊提供）
前市長麥法恩。（競選團隊提供）

市長候選人辯論原本定於5月20日，由非營利組織TogetherSF主辦，但在佩斯金與布里德提出主辦方與麥法恩團隊關係密切的擔憂，並選擇退出後，辯論被推遲。

此次活動改由Sydney Goldstein劇院的管理方City Arts & Lectures，和專注於將市民與政治聯結起來的Manny′s共同主辦，兩個組織均有長期的主辦政治辯論、現場活動的歷史。

市議員安世輝。(取自Ｘ平台)
市議員安世輝。(取自Ｘ平台)
非盈利組織創辦人丹尼爾羅偉。(取自Ｘ平台)
非盈利組織創辦人丹尼爾羅偉。(取自Ｘ平台)

1600張現場票全部售罄，但選民仍可以支付12元在現場觀看。

Manny′s業主Manny Yekutiel表示，他的使命是將公眾與舊金山的政治聯繫在一起。

佩斯金成為此次競選中最明顯的進步派代表，而安世輝、布里德和丹尼爾羅瑞則接近中立，麥法恩更加偏向保守溫和派。五位候選者在同一問題上的實時辯論，能夠幫助選民分辨相似政治立場中的細微差別。

市議長佩斯金。（記者劉先進╱攝影）
市議長佩斯金。（記者劉先進╱攝影）

舊金山

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