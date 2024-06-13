我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

最低工資調漲 加州快餐業失去近萬個工作職位

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
北加一間麥當勞快餐店的業主羅迪克認為，漲價要有限度。（記者徐蓓蓓／攝影）
北加一間麥當勞快餐店的業主羅迪克認為，漲價要有限度。（記者徐蓓蓓／攝影）

胡佛研究院近日發表文章表示，自去年紐森州長簽署法律將快餐業工人最低工資調漲到20元，並設立可以每年調漲行業最低工資的管理委員會以來，去年秋季到今年1月份，加州快餐業已經削減了9500個職位，相當與此前總職位量的1.3%。而同比其他私營行業的職位同期只下降了0.2%。

與此同時，在4月1日新的最低工資正式生效後還會有更多的職位消失。其中包括必勝客和圓桌披薩（Round Table Pizza)解雇1300個送餐司機的計畫。Pollo Loco和Jack in the Box則宣布會加速使用機器人，包括用機器人來製作Salsa醬和油炸食品。

加州的快餐食品目前是全美最貴的，不過漲價顯然要有個限度。北加一間麥當勞快餐店的業主羅迪克（Scott Rodrick)表示：「我不可能把開心樂園餐賣到20元。」

加州決定為快餐業設定較高的最低工資有點奇怪。因為快餐業雇用的員工通常比其他行業年輕很多，而一般行業最低工資在每小時16元。快餐業雇員中大約30%是十幾歲，另外30%是20到24歲。而其他行業大約只有13%的員工在24歲以下。

年輕的員工通常缺乏經驗，並在學習技能的過程中，因此可以為雇主創造的價值有限。從人力資源的角度來看也非常昂貴，因為需要很多的培訓，也經常要因為學業而變動工作。快餐業人員的流動率每年超過100%，極大地增加了招聘和培訓的成本。

在最低工資20元的情況下， 快餐業除去裁員和漲價似乎別無他法，因為快餐業的利潤很薄，平均只有5-8%。

加州 紐森 麥當勞

上一則

高中畢業生進加州頂尖名校 馬連人數變少 灣區6縣排名第5

下一則

加州快餐業職場危機又一起 聖荷西塔可鐘員工罷工維權

延伸閱讀

最低工資漲 加州快餐業失近萬工作職位

最低工資漲 加州快餐業失近萬工作職位
連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走

連NBA球星也不敵加州漲薪 詹姆斯入股的披薩連鎖店出走
吸引年輕選票 州憲法禁同婚條款 紐森擬刪除

吸引年輕選票 州憲法禁同婚條款 紐森擬刪除
華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸

華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸
加州峰會聚焦管理 紐森：AI立法監管不放縱、不過度

加州峰會聚焦管理 紐森：AI立法監管不放縱、不過度

熱門新聞

圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

2024-06-06 17:47
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
Trader Joe's保溫包一上貨架就被搶空，原價3.99元被炒到50元。（林育珍提供）

Trader Joe's保冷袋上架被搶空 3.99元被炒到50元

2024-06-06 19:33
王女士在舊金山登上郵輪，開始旅程。（王女士提供）

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

2024-06-05 02:19

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？