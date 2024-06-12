我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌赴台參加座談 規定不能提「上海」、「繁花」

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

金山減免「城市許可費」提振市區人氣

記者王子涵、李怡／舊金山報導
日落區夜市將在本年度擴大兩倍的規模。（取自市議員殷嘉立網站）
日落區夜市將在本年度擴大兩倍的規模。（取自市議員殷嘉立網站）

為提振市中心經濟復甦聚攏人氣，鼓勵市區發展夜市街會等活動，舊金山市長布里德（London Breed）提出法案，免去全市戶外社區活動的城市許可費（City Fees）。提案在11日的市議會上以全票通過。

目前，組織社區活動或街會的費用在500元至10000元之間，取決於活動的規模。申請人必須是舊金山的非營利組織、小商業、社區福利機構、商人協會等。符合減免規則的款項包括，交通局、衛生局、消防局、娛樂委員會和警局的任何申請費、許可費和工作人員費用。申請者每年至多可申請12次許可費用減免。

布里德表示，舊金山的戶外活動吸引了成千上萬的人前來欣賞標誌性景點、美食和文化產品。需要消除障礙，讓小商業從中受益。「這項立法是我們繼續振興市中心和社區邁出的一大步。」

交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）表示，街道是用於製造歡樂、供人通行的通過免除活動費用，可鼓勵舊金山人走到一起，促成更緊密的社區。

申請者每年至多可申請12次許可費用減免，且活動必須免費向公眾開放，占用最多三個城市街區，時間限定在早8時至晚10時舉行。同時，申請者還需要獲得交通和運輸跨部門委員會（ISCOTT）和娛樂委員會的適當許可。

華埠街會組織者支持該法案。曾組織華埠夜市的美化華埠行動委員會（Be Chinatown）執行董事勞微笑（Lily Lo）表示，更多的夜市和集會意味著，更多的人可以享受華埠社區獨特的美食、娛樂、藝術和文化。更多的人來到社區街道上遊玩，意味著城市所需的活力和生機，如此餐廳、酒吧和小商店才能蓬勃發展。

曾組織日落區中秋街會、夜市的日落區中華文化區總監黃麗瑜（Lily Wong）表示，城市許可費一直是中秋街會和夜市活動的重要支出，該立法將幫助社區組織將資金集中用於活動製作、人員服務和本地小商業的參與工作中。

根據市長辦公室的聲明，立法預計在秋末或冬季實施。其中免除交通管制費用的權利完全在市交通局的管轄范圍，其董事會將在未來幾個月商討免除活動許可計畫。

去年12月，布里德簽署了兩項立法，對規畫法規進行了100多項修改，以簡化小型企業的許可流程並取消費用。今年5月，布里德提議立法建立娛樂區，允許餐廳和酒吧在戶外活動和活動期間出售酒精飲料，是推動舊金山市中心和社區戶外活動更廣泛發展的基礎。

舊金山市議會通過市長布里德（右）提出的法案，免去全市戶外社區活動的城市許可費。（...
舊金山市議會通過市長布里德（右）提出的法案，免去全市戶外社區活動的城市許可費。（記者王子涵／攝影）

舊金山 華埠 福利

上一則

電價漲 安裝太陽能板抵費不多 晚上高峰時段反需高價回購

延伸閱讀

金山市長布里德爭連任 競選總部啟動

金山市長布里德爭連任 競選總部啟動
金山投資超過億元 維修改造2間醫院

金山投資超過億元 維修改造2間醫院
金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責

金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責
李康儀任受害者和證人權利辦公室主任

李康儀任受害者和證人權利辦公室主任
布里德公布2年預算草案 總額314億元

布里德公布2年預算草案 總額314億元

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
王女士在舊金山登上郵輪，開始旅程。（王女士提供）

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

2024-06-05 02:19
雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

2024-06-06 17:47
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
Trader Joe's保溫包一上貨架就被搶空，原價3.99元被炒到50元。（林育珍提供）

Trader Joe's保冷袋上架被搶空 3.99元被炒到50元

2024-06-06 19:33

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下