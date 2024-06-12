金山減免「城市許可費」提振市區人氣

日落區夜市將在本年度擴大兩倍的規模。（取自市議員殷嘉立網站）

為提振市中心經濟復甦聚攏人氣，鼓勵市區發展夜市街會等活動，舊金山 市長布里德（London Breed）提出法案，免去全市戶外社區活動的城市許可費（City Fees）。提案在11日的市議會上以全票通過。

目前，組織社區活動或街會的費用在500元至10000元之間，取決於活動的規模。申請人必須是舊金山的非營利組織、小商業、社區福利 機構、商人協會等。符合減免規則的款項包括，交通局、衛生局、消防局、娛樂委員會和警局的任何申請費、許可費和工作人員費用。申請者每年至多可申請12次許可費用減免。

布里德表示，舊金山的戶外活動吸引了成千上萬的人前來欣賞標誌性景點、美食和文化產品。需要消除障礙，讓小商業從中受益。「這項立法是我們繼續振興市中心和社區邁出的一大步。」

交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）表示，街道是用於製造歡樂、供人通行的通過免除活動費用，可鼓勵舊金山人走到一起，促成更緊密的社區。

申請者每年至多可申請12次許可費用減免，且活動必須免費向公眾開放，占用最多三個城市街區，時間限定在早8時至晚10時舉行。同時，申請者還需要獲得交通和運輸跨部門委員會（ISCOTT）和娛樂委員會的適當許可。

華埠 街會組織者支持該法案。曾組織華埠夜市的美化華埠行動委員會（Be Chinatown）執行董事勞微笑（Lily Lo）表示，更多的夜市和集會意味著，更多的人可以享受華埠社區獨特的美食、娛樂、藝術和文化。更多的人來到社區街道上遊玩，意味著城市所需的活力和生機，如此餐廳、酒吧和小商店才能蓬勃發展。

曾組織日落區中秋街會、夜市的日落區中華文化區總監黃麗瑜（Lily Wong）表示，城市許可費一直是中秋街會和夜市活動的重要支出，該立法將幫助社區組織將資金集中用於活動製作、人員服務和本地小商業的參與工作中。

根據市長辦公室的聲明，立法預計在秋末或冬季實施。其中免除交通管制費用的權利完全在市交通局的管轄范圍，其董事會將在未來幾個月商討免除活動許可計畫。