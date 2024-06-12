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中留學生頻遭遣返 學者呼籲允許提異議

記者劉先進／舊金山報導
中國留學生頻繁被遣返，引起亞裔社區關切。圖為柏克萊加大門口示意圖。（記者劉先進／攝影）
中國留學生頻繁被遣返，引起亞裔社區關切。圖為柏克萊加大門口示意圖。（記者劉先進／攝影）

針對中國留學生頻繁被遣返問題，亞裔美國學者論壇（Asian American Scholar Forum）執行總監草川（Gisela Perez Kusakawa）日前在線上與聯邦調查局（FBI）對話時說，要重建亞裔社區對美國政府的信任，需透明、清晰並有問責措施的政策和程序。政府需針對任何指控建立明確的正當程序制度，允許個人和大學對遣返等問題提出異議並承擔責任，減少和解決種族貌相和偏見問題。

根據彭博社等媒體報導，自去年11月以來，美國機場海關人員已禁止至少20名持有效簽證的學生和學者入境。亞裔社區特別組織和FBI的對話，希望尋求共識。

草川表示，司法部此前推出的中國行動計畫（China Initiative），摧毀眾多從事日常學術研究的亞裔學者的生活，對社區造成寒蟬效應，必須稱讚司法部後來終止該計畫。

針對中國留學生頻繁被遣返問題，亞裔美國學者論壇執行總監草川說，政府需針對任何指控...
針對中國留學生頻繁被遣返問題，亞裔美國學者論壇執行總監草川說，政府需針對任何指控建立明確的正當程式制度。（記者劉先進／翻攝）

她分析，現實情況中，美國在全球科技領域的領先地位極大地得益於來自其他國家的移民，包括許多華裔科學家和學者。從2000年起，40%美國諾貝爾獎由移民獲得。然而，在美國歷史上，亞裔一直隱形，使得人們很容易把他們當替罪羊，而不是承認他們對國家做出的根本性貢獻。從無線網路無處不在的能力，到與親人通話的更長的艱難時光，如果沒有亞裔的創新，大家甚至難以透過Zoom實現對話。政策的寒蟬效應、政府官員的言論、公眾敘事中繼續存在的整體推斷和成見，以及傷害亞裔學者的實際做法，損害創新人才的重要管道，最終傷害所有人。

草川認為，要重建亞裔學者群體對美國的信任，須消除這種傷害。首先，亞裔學者群體須在談判桌上占有一席之地並擁有發言權。亞裔學者首當其衝，成為錯誤政策的附帶損害。但他們是國家最需要的人，以保持美國在科技領域的領先地位。

其次，重建信任需要透明、清晰並有問責措施的政策和程式。透明度可幫助每個人更容易地遵循快速變化的政策，並有效地分配資源以保障研究和國家安全。美國需要針對任何指控建立明確的正當程式制度，允許個人和大學提出異議並承擔責任，以確保第三方能採取必要措施，減少和解決種族貌相和偏見問題。

第三，社會中存在著隱性和顯性的種族偏見和歧視。因此，美國需要有效的保護措施，也需要從上到下傳達明確的資訊。

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