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電價漲 安裝太陽能板抵費不多 晚上高峰時段反需高價回購

記者徐蓓蓓／舊金山報導
西海岸今年6月到9月的電費帳單會比去年同期上漲12%，很多家庭因此開始考慮安裝太陽能板來應對電費上漲。（本報檔案照）
西海岸今年6月到9月的電費帳單會比去年同期上漲12%，很多家庭因此開始考慮安裝太陽能板來應對電費上漲。（本報檔案照）

全國能源輔助董事會（National Energy Assistance Directors Association)與能源貧困和氣候中心（Center for Energy, Poverty, and Climate)日前發布研究成果稱，預計極端酷熱天氣會讓美國家庭今年夏天的能源帳單再漲7.9%，同時預計西海岸今年6月到9月的電費帳單會比去年同期上漲12%。這對深受太平洋瓦電（PG&E）電費一再調漲之苦的灣區家庭來說，無疑是雪上加霜。

很多家庭因此開始考慮安裝太陽能板來應對電費上漲。但加州安裝太陽能板的供電協議已經在去年的4月15日由NEM2.0條款過度到NEM3.0條款。相比之前的條款，NEM3.0之下電力公司回收民宅太陽能板餘電的價格，比過去減少了75%。即使白天太陽能板產生了足夠的電量，但因為白天是用電低峰時段，多餘的電量低價傳回電網。晚上高峰時段還要以高價再從電網回購，再加上傳輸費用。很多用戶表示，帳單跟之前差不多，感受不到投資太陽能板的回報。

南灣庫比蒂諾的林先生趕在去年4月15日之前安裝了太陽能板。因為是一次性付清安裝費用，他還拿到了30%的退稅。考慮到未來會換電動車，用電量更大，他安裝時特意要求比一般推薦功率多安裝了20%的太陽板。雖然過去一年來電費一漲再漲，他說，自己家發的電因為是按照NEM 2.0的協議價格由電力公司回收，所以完全可以覆蓋支出，目前並不需要額外支付電費。

由於NEM3.0回收電價超低，目前多數安裝太陽能的用戶都會同時安裝太陽能蓄電池。太陽能蓄電池的價格相對較貴，在1萬元左右，但好在目前太陽能板的價格比之前大幅下降。有華人安裝人員表示，以前兩、三萬元的設備，現在有可能一、兩萬就可以拿到。不過如果選擇每個月按揭的支付方式，就拿不到政府30%左右的退稅了。而且現在利率較高，每個月的支出也會相應增加。

同樣居住在矽谷的張先生表示，雖然目前NEM3.0的條款不是很優惠，但考慮到自己家有兩台電車，在家辦公的時間也比較多，電力公司又不斷漲價，所以還是會裝。不過自己非常喜歡DIY，因此聯繫了一家幫助客戶自助安裝太陽能板的公司。這家公司幫助他設計好方案、提供所需材料和具體安裝步驟說明。他自己去市府申請許可，花了三天時間就裝好了，算下來省了有一萬多元。

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