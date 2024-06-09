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美中關係緊張 中國留學生頻遭遣返

記者劉先進／舊金山報導
前休士頓華裔市議員、現任職律師的關振鵬，曾就學生被遣返一事致電某個海關主管。（取自關振鵬律師事務所）
前休士頓華裔市議員、現任職律師的關振鵬，曾就學生被遣返一事致電某個海關主管。（取自關振鵬律師事務所）

前休士頓華裔市議員、現任職律師的關振鵬（Gordon Quan）在與聯邦調查局（FBI）對話時說，他曾就中國留學生遣返一事致電某個海關主管，對方說，「關先生不好意思，你沒有G-28表格，不是律師或出庭代表，我不能和你談。」

美中關係緊張，一些持有美國綠卡或者公民身分的學術研究人員，從境外返美時遭到不尋常的質詢，20名持有效簽證的中國學生在進入美國海關時遭遣返。德州多元文化宣導同盟 、萊斯大學貝克公共政策研究所、萊斯大學創新辦公室 、亞太裔正義工作組 (APA Justice Task Force) 等亞裔社區組織與FBI管理人員對話，希望尋求共識。

德州美國公民自由聯盟資深律師多納蒂（David Donatti）提醒中國留學生，入境時如何保護自身權利。儘管海關和邊境保護局的立場是，在初檢或複檢期間，入境者無權請律師，但可以持有律師或合法服務組織的號碼。如果正在接受二次檢查，而且檢查時間超過2小時，可能就是嘗試聯繫律師之時。

「海關人員可能不允許你聯繫律師，但如果有律師的資訊或信件，說明他們代表你，可能會對你有所幫助，因為在這個過程中，你可能會有更多的權利。如果你是一名非公民學生或研究人員，你可以從雇主那裡獲得一封信，說明你的隸屬關係和所從事的工作。因幫助保護你，同時也可以獲得大學相應官員的聯繫資訊。」

多納蒂說，海關和邊境保護局的政策是不搜查存儲在雲端的資料。因此，如果入境者有 Gmail，會有下載到手機上的資料以及雲端的資料。一般建議將手機設置為飛行模式。一旦手機被沒收或檢查，又沒有設置為飛行模式，會繼續下載電郵和短信。直到歸還給你。「在通過邊境和入境口岸時，我們應該考慮各種實際問題。但最關鍵的是，入境者權利在邊境處於最低點。」

關振鵬表示，曾有朋友致電他，告知了學生從中國回美國，卻被拒之門外。如今的情況是，在留學生通過入境口岸被接納前都不算是在美國，即使在洲際機場或其他地方，也不屬於美國憲法的管轄範圍。無權聘請律師維護權益。

他分析，就個人而言這是很令人沮喪的，這些人每年乘坐16個小時的跨太平洋航班，疲憊不堪。而登機的人卻說，「對不起，我們把你安排在了二等艙，現在我們要把你送回去。」這些學生也會詢問自己究竟做錯了什麼，但邊境人員不能告訴他們原因，也許進行安全背景調查後，他們可能會再次獲得簽證，但過程繁複。

關振鵬曾致電某個海關邊境助理主任，詢問留學生被遣返一事，對方說，「關先生，你沒有G-28表格，不是他們的律師或授權代表，我不能和你交談。」一句話就被打回票了。

一些持有美國綠卡或者公民身分的學術研究人員，從境外返美時遭到不尋常的質詢。亞裔社...
一些持有美國綠卡或者公民身分的學術研究人員，從境外返美時遭到不尋常的質詢。亞裔社區組織與FBI管理人員對話，希望尋求共識。（記者劉先進╱翻攝）

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