財富500大 57家總部在加州 10年之最

四大科技公司中，蘋果、谷歌的母公司Alphabeta及臉書的母公司Meta總部均位於加州，令加州成為科技之都。（路透）

加州 州長辦公室宣布，依據「財富（Fortune）」最新統計，「財富500大」公司中有57家總部位於加州，是2014年這十年以來，加州首度擁有全美最多「財富500大」公司，德州 與紐約州以52家並列第二。位於加州的500強公司涵括科技、金融及娛樂，反映了加州經濟的多元化特色，

「財富500大(Fortune 500）」是美國財富雜誌每年發布的排名，依年度營收，列出美國最大的500家公司，是衡量公司規模和市場地位的重要指標。2024「財富500強」已進入第70個年，上榜公司代表美國三分之二的國內生產總值（GDP），總收入達到18.8兆美元，總利潤為1.7兆美元，市場價值達到43兆美元（截至2024年3月28日），並在全球雇用了3,100萬名員工。

2024「財富500大」首強仍是零售業巨擘沃爾瑪（Walmart），第二大是網路銷售龍頭亞馬遜（Amazon），第三名由蘋果（Apple）拿下，較2023前進一名；第四名是聯合健康集團（Unitedhealth Group），也進步一名；第五名是股神巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway），前進二名；去年的季軍艾克森美孚石油（Exxon Mobil）則降至第七。

在加州的「財富500大」中，排名最高的是蘋果；其次是谷歌的字母公司（Alphabet），排名第八；近年爆紅的人工智慧 （AI）指標企業輝達（Nvidia）排名65。前百大位於加州的企業仍以科技業為主，僅雪弗龍（Chevron）、富國銀行（Wells Fargo） 、迪士尼（Walt Disney）不是科技業。

「財富500強」前百大加州企業。(資料來源╱財富（Fortune）、州長辦公室 製表╱編譯組)

財富雜誌指出，加州長期以來一直是經濟成功的中心，隨著全球近期的人工智慧爆發性成長，美國的科技之都準備飛躍到更高的高度。因此，儘管今年有五家加州公司從500大名單中掉隊，但加州仍然擊敗了其他競爭者，因為有九家加州公司上榜。一些新上榜的公司包括外賣公司DoorDash、房地產投資公司Prologis、清潔產品製造商Clorox和軟體公司Workday等。

此外，德州也證明了其強大的競爭力，電動車大廠特斯拉（Tesla）和製藥業巨頭麥克森（ＭcKesson）等公司將總部遷至德州，以運用其商業友好政策，例如寬鬆的監管和低稅收。同樣，做為美國人口最多的城市，紐約仍然是銀行和諮詢公司等金融產業的中心。

州長紐森上月公布多項加州表現優異的經濟指標，包括去年旅遊支出達到1,504億美元，創下歷史新高；國際貨幣基金發布的《世界經濟展望》指出，加州連續第七年保持世界第五大經濟體的地位，2023年名目GDP接近3.9兆美元，成長率達到6.1%；另根據美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis )的數據，加州人均GDP為88,888美元，在大型經濟體中排名第二，僅次於瑞士的94,696美元。

州長辦公室進一步指出，加州擁有全球50家領先AI公司中的35家、影響深遠的研究和教育機構，以及四分之一的技術專利和會議論文。該辦公室更強調，這個擁有全國最公平稅收制度的黃金州，在新創企業成立、風險資本融資和製造業、高科技和農業方面均位列全國第一。