攻擊裴洛西丈夫被告 謀殺未遂等3罪被法官撤銷

舊金山高等法院法官駁回了對狄帕培的三項指控。(美聯社)

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，舊金山檢察官指控狄帕培（David DePape）於 2022 年用錘子殘暴襲擊眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）的丈夫保羅-裴洛西（Paul Pelosi），舊金山高等法院（Superior Court）法官駁回了對他的三項指控。

法官杜法曼（Harry Dorfman）在周三（5日）和周四（6日）經過幾個小時的緊張辯論後，駁回了謀殺未遂、虐待老人和使用致命武器襲擊的指控。

代表狄帕培的舊金山公設辯護律師上個月提出動議，要求駁回幾項指控，理由是加州 一罪不二審（double jeopardy）的法律，保護了他們的當事人不因同一刑事犯罪多次受審。

他的律師辯稱，儘管州指控與狄帕培在聯邦法院面臨的指控不同，但一罪不二審的原則仍然適用，因為狄帕培此前曾因一些相同的行為而受審，並已因此被定罪。

狄帕培仍面臨非法監禁、入室盜竊、威脅公職人員家屬、企圖動搖證人和嚴重綁架等指控，這些指控不在聯邦審判之列。

他對所有指控均不認罪。

上個月，狄帕培在聯邦法院被判兩項罪名成立：襲擊聯邦官員家屬和企圖綁架聯邦官員。他被判處30年監禁，已服刑時間計入刑期。

周四的判決還導致法庭訴訟程序推遲一周，因為雙方律師都要求上訴法院進行 「暫緩 」（stay），來對判決提出質疑。預計陪審員將於 6 月 14 日重返法庭。