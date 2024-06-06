灣景區大動作 預防青少年犯罪

地檢長謝安宜宣布成立全新的青少年服務部（記者王子涵／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）5日在灣景區東南社區中心（Southeast Community Center），宣布成立全新的青少年服務部。這一新成立的部門將致力青少年的犯罪預防和干預工作。

灣景區為舊金山傳統的非裔 社區，同時也是該市犯罪率最高的區域。根據地檢處的聲明，新成立的部門將為深受犯罪和暴力影響的個人和社區建立信任和創造希望，保護公眾安全。

地檢長謝安宜表示，地檢處在道義上有義務幫助受犯罪和暴力影響的社區和個人，並對歷史上受到刑事司法系統傷害的社區進行在投資 。她強調，青少年服務部將促進青少年進步，以受害者為中心，伸張正義，打破青少年在受害和實施犯罪的循環。

謝安宜說：「我們的下一代有權利生活在一個沒有被毒品和犯罪侵染的社區，確保公共安全是我兩年前向選民承諾的，而與此同時我們要確保推進警政改革，尤其是我們社區歷史上因此受到傷害，我們必須達到某種平衡，確保下一代遠離犯罪，實現夢想。」

新任青少年服務部主任。（記者王子涵／攝影）

2023年，舊金山地檢處受害者服務部服務的18歲以下未成年受害者比2022年大幅增加，12歲及以下的受害者人數增加29%，13歲至17歲的受害者增加45%。

地檢處同時啟動「獲取希望」倡議，該倡議去年曾組織一群青少年前往舊金山東南區域，了解當地非裔社區在民權運動中經歷的關鍵事件和任務。此行的目的不僅是讓年輕一代了解非裔社區的痛苦歷史，還在於讓青少年獲取新的見解、新的視角，並提醒普通人共同努力，克服困難讓社區更加安全和公正。

謝安宜表示，未來會定期邀請青少年參觀地檢處，感受檢察官、技術官、公共關係官的工作內容，接觸刑事司法治毒，引導公共資源和支持性服務。該計畫將主要面向14歲至24歲的青少年。