阿裔抗議者 要賀錦麗停援以色列

舊金山的抗議集會現場。（記者楊逸辰／攝影）

副總統賀錦麗 5日抵達灣區參加競選籌款活動，遇到了阿拉伯裔社區抗議者。

賀錦麗的第一站是屋崙，在羅克里奇（Rockridge）附近的一處住宅中參加私人籌款活動。上午11時30分左右，數十名抗議者湧入曼徹斯特路和海景大道交叉口（Manchester and Ocean View），要求美國政府在以色列 與哈馬斯的戰爭中切斷與以色列的關係。

舊金山的抗議集會現場。（記者楊逸辰／攝影） 舊金山的抗議集會現場。（記者楊逸辰／攝影）

當天的抗議活動是由阿拉伯資源和組織中心（AROC）領導。他們在舊金山灣對面也舉行了類似的集會。AROC表示，他們要求拜登政府停止支持以色列對加薩 巴勒斯坦人的種族滅絕。

「儘管美國和世界各地的大多數人明確呼籲停止武裝以色列，但拜登-賀錦麗政府繼續為加薩的種族滅絕提供便利。副總統賀錦麗自詡為婦女健康、種族正義和民主的倡導者，反對極右翼的威脅，但仍繼續全力支持種族主義和種族隔離的以色列政府，該政府已造成數萬人死亡。」AROC執行長基斯瓦尼（Lara Kiswani）說。

她表示，副總統不能指望在他們的後院進行籌款和競選活動，而不面對那「些一直在不懈努力結束這場戰爭並擊敗國內外法西斯主義的居民。」

賀錦麗後來參加了曼尼餐廳（Manny's）舉辦的競選招待會，下午2點左右抵達。她告訴與會者，她支持抗議者集會的權利。

抗議者表示，正如他們在賀錦麗訪問期間走上街頭一樣，他們將在前總統川普周四抵達舊金山時表達自己的聲音。