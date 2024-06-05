華裔州議員候選人李志威：反對預算削減白卡針灸

州第19區眾議員華裔候選人李志威參加記者會。（記者劉先進／攝影）

加州 第19區州眾議員華裔候選人李志威（David Lee），與美國中醫公會會長薛初龍等華埠僑領，4日在金山中華總會館舉行記者會，呼籲州議員15日投票時，不要削減2024到2025財政預算 中的白卡Medi-Cal針灸醫療福利 ，也希望州長紐森保留此項目。

加州政府面臨財政赤字，入不敷出，紐森提議對2024到2025年政府預算中的白卡進行削除，包括針灸福利。美國中醫公會、金山東北醫療中心等50位針灸師、學生和病人，5月底參州府參眾兩院預算委員會聽證會，反對削減。州預算委員會主席和多個議員也同意保留針灸。

李志威說，此次提議的預算，包括削減500萬白卡針灸福利，以及隨後數年的1300萬針灸津貼。州議員將在6月15日投票決定削減，雖然多個州議員同意保留，但投票的預算草案還要經州長紐森簽字，州長還是有權改變預算、削減針灸項目。社區居民和各組織已經寫信給州長表達訴求，但紐森目前沒有回應，「不管削減的動機是什麼，作為亞裔社區，我們需要在州級的代表站出來反對。」

薛初龍表示，白卡從1978年開始包括針灸服務，除了2009年至2015年之外，至今已經有近40多年，為加州的數百萬低收入居民提供高效，安全和廉價的針灸服務，特別是為慢性痛症的治療和控制，緩解加州的鴉片類藥物危機，起了舉足輕重的作用。雖然州府預算缺口巨大，但是白卡的針灸預算只占加州財政預算的0.0027%。保留這麼小的開支，既可以為有需要的患者解除病痛，有可以避免這些患者使用更加昂貴和可能帶嚴重副作用的手術藥物治療而節約政府的開支。一舉兩得。「為了保留加州低收入人群的保健福利，讓加州有更健康的財政，我們強烈呼籲州長保住這一針灸福利。」

退休法官郭麗蓮和前加州律政監督委員李焯宗都呼籲紐森不要削減。