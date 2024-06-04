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屋崙亞裔文化中心 辦精神健康活動

記者楊逸辰／舊金山報導
在屋崙的亞裔文化中心日前舉行了一場亞裔精神健康活動聚會。（記者楊逸辰／攝影）
在屋崙的亞裔文化中心日前舉行了一場亞裔精神健康活動聚會。（記者楊逸辰／攝影）

屋崙亞裔文化中心（Oakland Asian Cultural Center）日前舉行了一場亞裔精神健康活動聚會。聯邦醫療保險(Medicare)、HUME中心（The HUME Center）以及關注亞裔精神健康的組織PEERS都參與了活動，不少群眾都來到現場加入關注精神健康的諮詢之中。

聯邦醫療保險專門為年齡在65歲或更高者、65歲以下特定的殘疾者、不限年齡的腎臟病末期患者（ESRD，需要透析治療或腎移植的永久性腎功能衰竭）提供保險服務。工作人員表示，從2024年起，精神健康服務也將加入到聯邦醫療保險的服務範圍內中。

社區服務組織PEERS正在施展名為P.E.A.R.L.S（即鼓勵積極生活專案）的精神健康服務計畫，專門旨在減少老年人士的精神健康問題。P.E.A.R.L.S還會教育老年人關於抑鬱等精神問題的確認方法，防止錯過早期診斷和治療的機會。目前，該專案只對屋崙阿拉米達縣的人士開放，有機會在未來擴展服務區域。

HUME中心正在實施「南亞裔社區健康宣傳服務」。HUME中心提供短期的文化敏感的理療介入，幫助個人克服挑戰並認知到自己的力量。

在屋崙的亞裔文化中心日前舉行了一場亞裔精神健康活動聚會。（記者楊逸辰／攝影）
在屋崙的亞裔文化中心日前舉行了一場亞裔精神健康活動聚會。（記者楊逸辰／攝影）

聯邦醫療保險 亞裔 屋崙

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