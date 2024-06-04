把沙加緬度河水南送到利佛摩 三角洲隧道計畫估需200億元

三角洲隧道項目將北加州的水南下輸送到農場和城市的龐大供水系統。圖為沙加緬度-聖荷昆三角洲。(Google Maps)

據CalMatters報導，加州 對沙加緬度-聖荷昆三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）重新鋪設管道，並向南引灌更多水源的計畫爭論已久，現在該地下隧道終於有了價格標籤：約200億元。其中近12億元用於抵消對當地造成的損害和環境破壞，如對鮭魚和珍稀魚類造成的影響，州政府官員稱這些影響 「可能非常嚴重」。

三角洲隧道項目將北加州的水南下輸送到農場和城市的龐大供水系統，其新估價比2020年的估價高出40億元，主要原因是通貨膨脹。該項目的目標是為加州三分之二的人口和75萬畝的農田在雨季收集和輸送更多的水，加強供水以應對氣候變化的威脅，並保護系統免受地震影響。

但是，環保組織和許多三角洲居民長期以來一直警告說，該隧道可能會使瀕臨滅絕的三角洲生態系統面臨更大的風險，使該地區魚類、農場和社區所需的淡水流量減少。

60多年來，該隧道一直是加州激烈爭論的焦點。三角洲地區的當地居民、環保主義者、部落和漁業與州政府官員以及水務機構展開了水源爭奪戰。

加州水資源廳（California Department of Water Resources）發布新報告，正值州水利監管部門權衡各種救援計畫之際，州長紐森 （Gavin Newsom）支持擬議中的項目，稱之為其「頭號氣候適應計畫」，並表示希望在卸任前獲得批准。這條45哩長的隧道將把沙加緬度河的水繞過三角洲輸送到利佛摩（Livermore）附近的一個水庫，這是 444哩加州引水渠的第一站。

新的估算和報告將幫助南加州、中央海岸（Central Coast）和灣區的供水商權衡購買該隧道的水是否划算。州政府將發行收益債券為該項目提供資金，然後供水商必須償還成本。

修建隧道至少需要到2044年，預計在2029年左右開工，工期約為15年。

州水務官員稱，如果隧道在今年建成，它可以從北三角洲的取水口向南輸送90.9萬畝呎的額外水量。這些水幾乎足以填滿Folsom湖，並可為950多萬人提供一年的用水。

報告稱，該項目的總收益（計算結果約為380億元）遠遠超過成本，預計每花費1元就能獲得2.2元的收益。負責成本效益分析的柏克萊加大 環境經濟學名譽教授桑丁（David Sunding）說：「換句話說，什麼都不做成本高。」

然而全球水資源智囊團太平洋研究所（Pacific Institute）聯合創始人格萊克（Peter Gleick）說，他擔憂分析結果是否考慮了施工、水處理和輸水的實際成本，並呼籲進行更多更好的經濟和環境評估。

保護主義者警告說，隧道並不能降低魚類面臨的風險，環保組織和漁業組織已就該項目提起訴訟，稱增加隧道會進一步減少淡水流量，增加鹽度和有害藻類的繁殖，傷害本地魚類。部落和環境正義組織也反對州政府為建造和運營隧道而申請變更水權。