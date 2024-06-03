矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

挑戰者只要在規定的15分鐘時間內吃完超大碗拉麵，就算挑戰成功。 （記者徐蓓蓓╱摄影）

大胃王是一種參加者挑戰在短時間內吃下大量食物的競賽活動，在很多國家都有專業的比賽，尤其以日本和美國最為流行。日前矽谷 也有一家拉麵店舉辦大胃王挑戰，引起激烈的反響。首輪比賽就有278人報名參賽，最後排名第一的選手用不到2分半鐘完成相當3份大碗拉麵份量的食物，令人矚目。

據拉麵店負責人介紹，大胃王挑戰項目來自紐約總店的傳統，2015年開店之初就有了這項挑戰。因而在矽谷開設第一家分店時也引入了這一活動。原以為灣區 以高科技人士為主，不會有太多人參加。沒想到報名者踴躍，尤甚紐約。

具體規則是，挑戰者只要在規定的15分鐘時間內吃完超大碗拉麵，就算挑戰成功，不但拉麵免單，還可以獲得免費禮券。負責人回憶，最令他震驚的是一位瘦削的女士，當時還有一周就要生產，居然毫不費力地挑戰成功。而且吃完又點了羊肉串等食物。另一位令他印象深刻的也是一位苗條的女生，不僅將超大碗拉麵一掃而空，連湯也喝得一滴不剩。

大胃王挑戰常常有朋友結伴而來，也有獨自前來的。有時候素不相識的兩位參賽者，因為現場鳴鑼開戰，還有其他食客圍觀助威，往往不知不覺就充滿了競爭的意味。

拉麵店負責人還透露，根據他的觀察，成績優異的選手都有自己的一些秘訣。比如一開始就將麵、湯分開，以免麵條長時間在湯裡泡發。他印象深刻的是在總決賽中奪魁的一位菲律賓裔選手不僅將面、湯分離，還在麵裡倒入冰塊，這樣麵條可以迅速降溫，可以吃得更快一些。

大胃王挑戰的另一個項目是「手抓肉」，即顧客支付手抓肉拉麵價格後，可以用一隻手抓起的牛肉片都可以暢吃。目前網路上也有很多怎樣才能一次抓起更快多肉的攻略討論。居住在庫比蒂諾的硬體工程師趙先生就是聽到朋友推薦來挑戰手抓肉吃法。他一次抓起一小碗量的肉片，對結果還比較滿意。