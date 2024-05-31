加州今年第一場熱浪 下周來襲

天氣模型預測，加州今年第一場熱浪將於下周來襲。（美聯社）

多項天氣模型均顯示，美國西部下周將出現強大高氣壓，將為加州 帶來持續多日的熱浪 ，氣溫將大幅升高。預計許多地區會出現今年最高溫 。

經過本周短暫降溫後，美國西南部下周將出現一股強大的高氣壓，稱為「熱穹」現象（heat dome）。這種強大的熱穹是形成加州熱浪、中美洲和墨西哥極端熱浪的主要原因。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州下周氣溫會顯著升高，最高溫可能在周三到周五之間出現。在熱浪期間，每日氣溫都可能接近當日最高紀錄，尤其是中谷，部分地區氣溫將高達三位數，比6月初正常氣溫高出10到15度，周三到周五的氣溫可能介於100到108度之間，某些地區氣溫甚至可能創下新高。

紀事報表示，灣區和周邊地區下周氣溫要打破紀錄的可能性較小，但氣溫一樣會明顯上升，至於會多熱，將取決於高氣壓的強度和方向。預測北灣酒鄉和東灣內陸地區氣溫將升高到90多度，少部分地區可能超過100度。舊金山和屋崙等靠近海洋的地區，氣溫會升到多高目前也還無法確定，但應該會出現自去年10月以來的最高溫。

儘管天氣模型確定美國西南部即將出現熱穹，但現在還無法確定高氣壓的確切強度和位置。高氣壓的強度和位置對於確定加州的炎熱程度非常重要，一般而言，高氣壓必須位於加州中心，同時具有一定強度，才能產生最高溫度。

紀事報指出，美國天氣模型顯示的高氣壓較弱，中心位置離加州稍遠；歐洲天氣模型顯示的高氣壓較強，中心位置較接近加州中心。

此外，這場提早報到的熱浪有一個較不尋常的組成部分，那就是緊接著而來的大氣河風暴（atmospheric river）。在高氣壓開始進入美國西部的同時，南加州海岸附近可能會形成一個割離低壓（cutoff low-pressure），高低氣壓的結合將為加州帶來亞熱帶型濕氣，增加發生風暴的可能性。預計風雨最可能發生的時間，是下周末熱穹開始破裂時。