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「零和遊戲沒有贏家」美中地方氣候合作 敲定11項成果

記者劉先進、李怡 ／柏克萊報導
州長紐森參加美中灣區對話，討論氣候合作議題。（記者劉先進／攝影）
州長紐森參加美中灣區對話，討論氣候合作議題。（記者劉先進／攝影）

「美中灣區對話」（US China Bay to Bay Dialogue)29日在東灣柏克萊舉行。其中就美中地方氣候行動高級別活動、「陽光之鄉」聲明的行動與進展，雙方達成11項成果清單。中國駐美大使謝峰和加州州長紐森在講話中至少17次提及合作一詞。謝峰反對任何設置綠色貿易壁壘、將氣候問題政治化和武器化的企圖，希望共同採取具體行動，推動全球可再生能源發展和增長轉型。紐森則稱，美中關係是世界上最重要的雙邊關係；解決氣候問題，關鍵在建立夥伴關係，開放分享，建立信任。

所謂灣區對話，是指美國舊金山灣區與中國粵港澳大灣區的地方層級會議。

廣東省省長王偉中（右）參加此次活動。（記者劉先進／攝影）
廣東省省長王偉中（右）參加此次活動。（記者劉先進／攝影）

美中灣區對話29日在東灣柏克萊舉行。（記者劉先進／攝影）
美中灣區對話29日在東灣柏克萊舉行。（記者劉先進／攝影）

去年11月，美中發布關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明。此次會議是聲明的落實行動，政要雲集。

除了以視頻出席的謝峰和現場出席的紐森，前州長加州暨中國氣候研究院主席布朗，廣東省省長王偉中，中國人民對外友好協會會長楊萬明，香港特別行政區財政司司長陳茂波，澳門特別行政區社會文化司長歐陽瑜，中國駐舊金山總領事張建敏，深圳副市長陶永欣、三亞副市長薛永森，州環保廳廳長加西亞（Yana Garicia），州交通廳廳長奧秘沙克（Toks Omishakin），美中貿易全國委員會會長Craig Allen等均出席。

雙方29日達成11項成果清單。 謝峰及紐森在演講中均一再提及合作的重要性。

謝峰說，中美氣候合作與整個中美關係密不可分。「我們生活在同一個星球，面對氣候變化，只有合作才能實現雙贏，沒有人會成為零和遊戲的贏家。」

雖然沒有直接回應拜登政府增加電動車關稅，但謝峰說，過去十多年中國大力發展可再生能源，全球風電成本下降80%，光伏發電成本下降96%，世界各國期待中國提供更多優質新能源產品。指責中國綠色產品產能過剩，訴諸保護主義，這種競爭損害的是全人類的共同利益。兩國強調次國家層面的氣候行動具有很強的現實意義。「我們也希望兩國的有識之士大聲疾呼，反對任何設置綠色貿易壁壘、將氣候問題政治化和武器化的企圖，共同採取具體行動，推動全球可再生能源發展和增長轉型，帶領子孫後代走向一個清潔美麗的世界。」

紐森讚嘆中國在應對氣候變暖方面取得的成就，稱中國最高省市的電動車保有量已達44% ，加州只有25%，加州在綠色轉型領域會堅定不移地做強做大。他說，氣候變化不僅與溫室氣體排放有關，還關乎生存之地，關乎人類的傳統和生活方式。

他認為，解決氣候問題，關鍵在建立夥伴關係，開放分享，建立信任。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，「這就是為什麼，我成為四年多來首個前往中國的州長，有幸與中國國家主席習近平敞開心扉，而不是在一個封閉的空間探討。可以發現在這些合作和協議領域中，合作和共同實現的能力。」

紐森 加州 灣區

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