北加凱薩住院醫師 投票決定成立工會

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，北加 州凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）旗下醫院的住院醫師投票決定成立工會，成為醫療系統中第一批成立工會的醫生，也是全國範圍內年輕醫生加入有組織工會以尋求更好工作條件的最新趨勢。

住院醫師和研究員們日前以311票對4票，決定由實習生和住院醫師委員會（Committee of Interns and Residents）代表他們，該委員會隸屬於國際服務雇員工會（Service Employees International Union）。如果正式成立，CIR 將代表北加州包括舊金山、屋崙（Oakland）和聖荷西（San Jose）的凱薩醫療中心的400多名住院醫師和研究員。除醫生外，凱薩的大部分員工都已加入工會，其中最大的是護士工會和 SEIU-United Healthcare Workers West。

領導工會工作的住院醫師表示，他們長期以來一直對工作條件表示擔憂，這些工作條件危及他們自己和病人的安全和福祉，但這些擔憂並未得到解決。

凱薩表示，它正在等待「全國勞工關係局」（NLRB）對選舉結果的認證，並期待在選舉獲得認證後與工會開展合作。如果選舉結果被認證，凱薩就必須正式承認談判方並與其會面。凱薩發言人說：「凱薩醫療尊重員工選擇由工會代表的權利，我們一直與員工選擇代表他們的工會進行建設性的合作。 」

醫學實習是出了名的艱苦和低薪，醫生通常每周工作長達80小時。灣區的醫生們表示，他們面臨著額外的生活成本挑戰，因為他們的工資約為6萬至8萬元。住院醫師的培訓計畫一般為3-6 年，具體取決於醫學專業，而研究員的培訓時間一般為1-2年。

「當整個北加州凱薩收集到數以百計的簽名，呼籲關注我們與該地區飛漲的生活成本之間的鬥爭時，我們的許多擔憂都被擱置一旁，」凱薩聖他克拉拉（Santa Clara）內科二年級住院醫師 Apoorva Dharmadhikari博士說。「有了工會代表，我們就不必接受沉默。我們可以為自己和病人要求更好的待遇。」CIR代表了全國約3萬2000名住院醫師和研究員。自2022年以來，會員人數增加了約60%，其中包括1500名史丹福醫療集團（Stanford Health Care）的住院醫師和研究員，他們在2023年底與史丹福達成了第一份合同。在過去幾年中，CIR還幫助約6000名加州大學 住院醫師和研究員成立了工會。