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BART南延最後一段 盼聯邦撥款 最快2037年通車

編譯林思牧／綜合報導
BART最後一段延長計畫 (橘紅色是已完成路徑，藍色是本延長案的路徑) (vta.org)
BART最後一段延長計畫 (橘紅色是已完成路徑，藍色是本延長案的路徑) (vta.org)

灣區捷運系統BART是美國相當成功的公共運輸網，20多年來聖荷西與聖他克拉拉的官員與民眾都在期盼BART會延長到這兩個城市。因工程延宕許久讓施工成本暴增，現在官員盼望聯邦能撥款63億元協助。但即使幸運獲得全額，也要等到2037年才會通車。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖他克拉拉谷交通局VTA(Santa Clara Valley Transportation Authority)目前在賭聯邦會撥給63億元，幫助這項預期耗資128億元的大案。他們連後備計畫(backup plan)都沒有。

2020年BART向南延伸的工程到達密爾比達(Milpitas)和聖荷西的貝律耶沙區。VTA現在肩負最後六哩、四個車站的段落規畫與施工。這一段會通過聖荷西市中心和聖他克拉拉市。

20多年前這項工程估計是44億元，如今已膨脹到三倍之多。原本預計2026年可以通車，如今至少要等到2037年。VTA已經有來源的經費稍稍超過128億元的一半，另外的49.4%則是「守株待兔」等聯邦的撥款，萬一聯邦沒有撥款，或撥款數額不足，VTA的官員還不知道要如何另找資金。

VTA總經理葛諾(Carolyn Gonot)告訴信使報，指出該局目前使出全力向聯邦呈請，並沒有人力去做其他的後備選項，這是該局目前的最高優先。

聖他克拉拉市議員簡恩(Suds Jain)是VTA的委員之一，他表示，目前的預測是，VTA從聯邦運輸管理局FTA(Federal Transit Administration)拿到的經費應該不到45%。

如果拿另一個灣區的交通計畫來比較，上星期FTA給「跨海灣市中心輕軌延長專案」(Transbay Downtown Rail Extension Project)撥款34億元。原本該計畫申請聯邦補助49.4%的款項，也就是40億7700萬元，但最後得到的只有41%。

葛諾指出，如果VTA的BART延長案只得到41%的撥款，她不確定專案是否能夠進行。

聖荷西 灣區 密爾比達

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