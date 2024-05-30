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Lucid電動車製造廠 再裁員400人

編譯林思牧／綜合報導
圖為LUCID車廠在南加州托倫斯的展示經銷處。 (谷歌地圖)
圖為LUCID車廠在南加州托倫斯的展示經銷處。 (谷歌地圖)

總部在蒙洛公園市(Menlo Park)的豪華電動車製造廠Lucid Motors，宣布在第三季結束之前會再裁員400人。不過公司的財務前景看起來還行，來自沙烏地阿拉伯的資金還是相當穩定。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Lucid Motors上周五(5月24日)向聯邦證券交易委員會申報的資訊中，宣布了重整計畫(restructuring plan)。將被裁撤的400個職位，相當於現有員工的6%，執行長羅林森(Peter Rawlinson)在給員工的電郵中指出，裁員是經過慎重考慮後必須做的行動，只有這樣才能降低生產成本，增加產品競爭力。

羅林森原本是電動車龍頭特斯拉S車款(Model S)的首席工程師。他表示，這次的裁員不只是低層員工，中階經理和高階主管也都有。被裁員工的資遣費、健保福利和協助另找工作方面的補償似乎還不錯。

被裁的職位絕大多數在灣區，但亞歷桑納州鳳凰城地區耗資七億元興建的製造裝配工廠也有一些職位被裁。目前Lucid銷售的Air車款轎車，起價是7萬元。羅林森對下一個車款相當興奮，那是休旅車SUV「重力」(Gravity)，今年年底之前會開始生產，羅林斯預測它會很暢銷，有可能讓公司轉虧為盈。接下來的中型車款(midsize)會在2026年底左右開始生產，到時候消費者的選擇更多。

Lucid去年3月的那波裁員比這波猛得多，有1300個職位被裁。雖然電動車業似乎正處於逆風中，Lucid最近仍然從沙烏地阿拉伯的「主權財富基金」獲得30億元的注資。今年稍早，Lucid把一些股份賣給該基金的一個旗下機構，另外獲得10億元。Lucid預計今年一共會生產9000輛車，跟去年生產的8428輛相距不遠。

裁員 電動車 沙烏地阿拉伯

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